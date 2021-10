LR Schleritzko: „Lesemeisterin & Lesemeister gefunden!“

Bei der beliebten Kinder-Leseaktion „Lesemeister:in gesucht“ nahmen heuer über 2.000 Kinder aus ganz Niederösterreich teil

St. Pölten (OTS/NLK) - Den ganzen Sommer lang hieß es in vielen öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs: „Lesemeisterin & Lesemeister gesucht!“ Nun wurden aus den 2.200 Einsendungen die insgesamt 40 Lesemeisterinnen und Lesemeister gezogen – je zehn aus jedem Landesviertel. Die öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich sind ein Schlaraffenland für kleine und große Leserinnen und Leser. Sie unterstützen Familien und bestärken das ‚Lesen zu Hause‘.

Der für Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko führt aus „Wir wollen die Freude am Lesen steigern und so auch die Sprach-und Lesefertigkeiten von Kindern fördern. Umso mehr freut es mich, dass wir so viele Einreichungen wie noch nie hatten! In vielen Bibliotheken gibt es ganz bewusste, zielgruppenorientierte Aktionen zur Lese- und Sprachförderung.“

„Die beliebte Kinderleseaktion für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren wird seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit Treffpunkt Bibliothek veranstaltet. Die Kinder werden dazu aufgefordert, Bücher kritisch zu beurteilen, indem sie ihre Meinung zum gelesenen Buch auf Meinungskärtchen niederschreiben oder malen. Mit dem Gewinnspiel wird ein zusätzlicher Anreiz zum Lesen geschaffen“, erklärt Ursula Liebmann, Geschäftsführerin Treffpunkt Bibliothek.

‘Lesemeisterin und Lesemeister gefunden!‘, so lautet dann der Ausruf zum Start des Lesemeister Abschlussfestes, das in Kirchberg an der Pielach stattfand. Mit dem neuen Partner der Aktion, den Niederösterreich Bahnen, ging es im Nostalgiezug Ötscherbär zur Abenteuerlesereise in die Kirchberghalle. Es wurde gemeinsam mit Waldpädagoginnen und Alpakas eine gebührende Feier mit einem Erlebnisprogramm für die Gewinner in der Gemeinde veranstaltet. Alle freuten sich, dass heuer wieder so ein gelungenes Fest stattfinden konnte.

Weitere Informationen: Mag. Kerstin Mayer, Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, 02742/9005-17993; kerstin.mayer @ treffpunkt-bibliothek.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse