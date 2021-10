100.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“

Wien (OTS) - Sportlerwissen für den guten Zweck! Am Montag, dem 25. Oktober 2021, erspielen Ruderin Magdalena Lobnig und Karateka Bettina Plank, die beide in ihren Disziplinen eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewinnen konnten, Paratriathlet Florian Brungraber, der bei den Paralympics in Tokio mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde, und die österreichische Tennislegende und ehemalige Nummer 8 der Weltrangliste Jürgen Melzer um 20.15 Uhr in ORF 2 bei Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ insgesamt 100.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe. Der Gewinn wird von den Österreichischen Lotterien, Metro Österreich sowie von den Sportwissenschaftlichen Berater*innen der Wirtschaftskammer Österreich zur Verfügung gestellt.

Mit Skispringen, Filmmusik, „Greek Freak“ und Falco zu 100.000 Euro

Bettina Plank steuert mit Hilfe des Telefonjokers und der richtigen Antwort B auf die 12. Frage (Wo wurden bereits 1892 Wettkämpfe im Skispringen ausgetragen? A: Innsbruck, B: Oslo, C: Sapporo, D:

Zakopane) 25.000 Euro bei.

Jürgen Melzer sichert mit Unterstützung aller drei Joker der Sporthilfe weitere 25.000 Euro mit der richtigen Antwort A auf die 12. Frage (Einen indisch klingenden Musicalsong von Monty Norman arrangierte der Filmkomponist John Barry ...? A: zur „James Bond“-Melodie, B: zum „Star Wars“-Marsch, C: zum „Shaft“-Soundtrack, D: zum „Rocky“-Titelsong).

Magdalena Lobnig sorgt mit der richtigen Antwort B auf die 12. Frage für 25.000 Euro für den guten Zweck („Greek Freak“ Giannis Antetokounmpo verkaufte als Kind Sonnenbrillen an Touristen und ist heute der Superstar des ...? A: Tennissports, B: Basketballs, C:

Radsports, D: Fußballs).

Florian Brungraber erspielt weitere 25.000 Euro. Er weiß die richtige Antwort D auf die 12. Frage (Wie wird Mozart in Falcos „Rock Me Amadeus“ nicht beschrieben? A: Superstar, B: Rockidol, C: Virtuose, D: Wunderkind).

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der „Promi-Millionenshow“ umfasste der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reichte wie bei allen Promi-Ausgaben bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: (Gewinnstufe) 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage10: (Gewinnstufe) 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro – Bettina Plank, Jürgen Melzer, Magdalena Lobnig, Florian Brungraber

Frage 13: 35.000 Euro

Frage 14: 50.000 Euro

Frage 15: 75.000 Euro

