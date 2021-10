„Klartext“ am 27.10. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „The Big Easy“

Wien (OTS) - Die Klimakrise ist Thema von „Klartext“ am Mittwoch, den 27. Oktober im ORF-RadioKulturhaus: Bei Klaus Webhofer diskutieren Wolfgang Anzengruber (CEOs for Future, Ex-Verbund-Chef), Anika Dafert (Fridays for Future-Aktivistin), Monika Langthaler (Direktorin der Schwarzenegger-Climate-Initiative, Organisatorin des Austro World Summit) und Thomas Schinko (Klimaökonom, Scientists for Future).

In großen Teilen der Politik, aber auch der Gesellschaft ist die Klimakrise noch nicht angekommen. Da gibt es noch zu viel Leichtsinn, Sorglosigkeit und kurzfristiges Gewinnstreben, warnt die Wissenschaft immer lauter und unmissverständlicher. Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg hat unlängst daher das „Bla Bla Bla“ der Politik scharf kritisiert. Unter diesen recht düsteren Vorzeichen beginnt am 31. Oktober in Glasgow die 26. UN-Klimakonferenz (COP 26). Tatsächlich ist man von dem im Pariser Klimaabkommen festgelegten Ziel, die globale Erwärmung deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, weit entfernt. Treibhausgasemissionsziele nachzuschärfen und verbindlich festzulegen sowie die Finanzierung von Klimaprojekten auf die Beine zu stellen, sind Ziele dieser Weltklimakonferenz. Oder: Vom Reden endlich ins Tun kommen. Aber warum geht beim Klimaschutz eigentlich so wenig weiter? Welche Verantwortung haben die reichen Staaten gegenüber den ärmeren? Ist die Wirtschaft beim Umstieg auf eine emissionsfreie Welt tatsächlich weiter als die Politik? Sind Verbote eine Lösung oder müssen wir uns an die Erderwärmung und Extremwetterereignisse ganz einfach gewöhnen? Und: Was müsste Österreich gegen seine schlechte Klimabilanz tun? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer im „Klartext“ Wolfgang Anzengruber (CEOs for Future, Ex-Verbund-Chef), Anika Dafert (Fridays for Future-Aktivistin), Monika Langthaler (Direktorin der Schwarzenegger-Climate-Initiative, Organisatorin des Austro World Summit) und Thomas Schinko (Klimaökonom, Scientists for Future).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 27. Oktober im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

