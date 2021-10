ÖVP-Mandl: Südkorea-Kooperation vertiefen, kritisches Engagement zu Nordkorea

World Korea Forum in Stockholm / Keynote von Lukas Mandl, Vorsitzender der Korea-Delegation des Europaparlaments, der einzigen EU-Institution mit formalem Kontakt zu Nordkorea

Brüssel/Stockholm (OTS/ÖVP-PK) - "Südkorea ist ein starker und verlässlicher Partnerstaat. Seit dem Abschluss des Freihandelsabkommens vor mehr als einem Jahrzehnt ist das Wirtschaftsvolumen um mehr als zwei Drittel gewachsen. Südkorea bedeutet viel für unseren Wohlstand und Arbeitsplätze bei uns in Europa. Südkorea ist auch in Sachen Politik und Sicherheit mit der Europäischen Union eng verbunden. Die Kooperation ist eine der wichtigsten für uns Europäerinnen und Europäer. Sie gehört ständig gepflegt und vertieft. Zivilisatorische Werte wie jene der Menschenwürde und der Freiheitsrechte, die von Europa vertreten werden, brauchen verlässliche Partnerschaften rund um den Planeten", betont der ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl, Vorsitzender der Korea-Delegation des Europäischen Parlaments, im Vorfeld seiner Keynote beim Word Korea Forum am Montag in Stockholm.

Zum Mandat der Korea-Delegation des Europäischen Parlaments gehört auch der Kontakt zu Nordkorea. Das Europäische Parlament ist die einzige EU-Institution, die formale Kontakte mit Nordkorea pflegt. "Damit geht ein großes Maß an Verantwortung einher. Die Ausrichtung unseres Verhältnisses zu Nordkorea wird als ‚kritisches Engagement‘ betitelt. In diesem Rahmen bewegen wir uns", informiert Mandl.

