REMINDER Nationalfeiertag: Tag der offenen Tür bietet virtuelle Einblicke ins Parlament

Nationalratspräsident Sobotka: Die Demokratie wird nicht nur im Hohen Haus, sondern durch jeden einzelnen und jede einzelne von uns gelebt

Wien (PK) - Auch heuer hat sich das Hohe Haus aufgrund der nach wie vor volatilen COVID-19-Situation dazu entschlossen, diesen Tag virtuell zu begehen. Das Parlament hat sein digitales Angebot weiter umfassend ausgebaut und ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern, das Hohe Haus im Rahmen von virtuellen Angeboten zu erleben. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka: "Die Demokratie wird nicht nur im Hohen Haus, sondern durch jeden einzelnen und jede einzelne von uns gelebt. Zivilgesellschaftliches Engagement und aktive Teilhabe werden heuer - im Jahr des Ehrenamts - besonders großgeschrieben. Aber auch parlamentarische Prozesse und das historische Parlamentsgebäude sind Themen der Videos und virtuelle Rundgänge. Ich lade Sie herzlich dazu ein, das Parlament virtuell zu erkunden und freue mich schon darauf, Sie kommendes Jahr wieder persönlich am Ring willkommen zu heißen."

Motto: Das Parlament. Unsere Demokratie.

Unter dem Titel "Das Parlament. Unsere Demokratie." steht der diesjährige Tag der offenen Tür des Parlaments. So haben alle Bürgerinnen und Bürger - vom Bodensee bis zum Neusiedlersee - in gleichem Maße die Möglichkeit, neue Facetten des Parlaments zu entdecken. Unter www.parlament.gv.at können neben Statements der NationalratspräsidentInnen, des Bundesratspräsidenten und der Klubobleute auch ein breites Angebot an Videos und Podcasts zum Jahresschwerpunkt Ehrenamt sowie zum zentralen Thema Grundrechte sowie zur Sanierung des historischen Parlamentsgebäudes erlebt werden.

Den virtuellen Tag der offenen Tür findet am 26. Oktober 2021 auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at statt. (Schluss) mar

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl