„Die Große Schmerzparade“ bei den „Science Busters“ am 27. Oktober

Mit Martin Puntigam, Elisabeth Oberzaucher und Martin Moder um 22.10 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - In der neuen „Science Busters“-Ausgabe „Die Große Schmerzparade“ sichern MC Martin Puntigam, Dr. Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologie, Uni Wien) und Dr. Martin Moder (Molekularbiologie) am Mittwoch, dem 27. Oktober 2021, um 22.10 Uhr in ORF 1 wissenschaftlich u. a. Folgendes ab: Wann soll man bei Ameisenstraßen unbedingt die Umfahrung nehmen? Und wie lange kann man ohne Kopf weiterleben? Mit Reise-Guillotine und Freizeit-Tipp von der Bullet Ant.

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der Science Busters auch auf Flimmit (https://flimmit.at).

