Mehr als Vierteljahrhundert Freundschaft Brünn und Wien

Großes Silbernes Ehrenzeichen für Magistratsdirektor i.R. Pavel Loutocký

Wien (OTS/RK) - Am Freitag gab es für 26 Jahre intensiven Austausch zwischen Brünn und Wien einen krönenden Abschluss: Coronabedingt, in sehr kleinem Kreis, wurde dem ehemaligen Magistratsdirektor von Brünn, DI Pavel Loutocky, das Große Silberne Ehrenzeichen von seinem Wiener Pendant, Landesamtsdirektor Dr. Erich Hechtner, überreicht. Pavel Loutocky trat im März 2020 den Ruhestand an. Aufgrund der Coronakrise wurde der geplante Ehrungstermin mehrfach verschoben. Die Ehrung im kleinen Kreis fand unter strengen Covid-Maßnahmen statt.

Landesamtsdirektor Erich Hechtner überreichte im Namen von Landeshauptmann Michael Ludwig im Beisein von Loutockys Gattin, Vlasta Loutockà, die große Auszeichnung der Wiener Landesregierung. Hechtner, der Loutocky vor 11 Jahren kennen- und schätzen gelernt hat, betonte, wie wichtig diese „gewachsene Achse“ für Wien gewesen sei. „Über Pavel Loutocky wurde mir ein Blick hinter die Kulissen gewährt – vor allem Zusammenhänge tschechischer Verwaltungsvorgänge, aber auch der tschechischen Politik“ wurden Hechtner so nahegebracht. Brünn sei kleiner als Wien, stelle sich aber denselben Herausforderungen wie die österreichische Bundeshauptstadt und Millionenstadt. Wie wichtig der Fachaustausch auf kommunaler Ebene sei, wäre vor allem im Kooperationsbereich Bahnhöfe, Smart City aber auch „Housing first“ klargeworden. Loutocký schaffte es, in diesem Vierteljahrhundert seiner Amtszeit, die Stadt Brünn zu einer angesehenen Kongress- und Messestadt zu machen.

Die sehr persönlich gehaltene Laudatio von Landesamtsdirektor Hechtner ging dem Brünner Magistratsdirektor i.R. nahe. „Ich bin ein harter Mann, aber diese Rede hat mich wirklich berührt“, sagte Pavel Loutocky. „Ich verspreche, dass die stets auf Augenhöhe, respektvolle Zusammenarbeit zwischen Wien und Brünn auch weiter Fortsetzung findet.“ Loutocky wisse, dass auch sein Nachfolger, Magistratsdirektor Oliver Pospisil, das grenzüberschreitende, gedeihliche Miteinander im Fokus habe und ein Mann mit Handschlagqualität sei. (Schluss) lei

