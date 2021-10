Christliche Sozialdemokrat:innen trauern um Ehrenvorsitzenden Richard Schadauer

Wien (OTS/SK) - Die Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie (ACUS) trauert um ihren Ehrenvorsitzenden Richard Schadauer, der in der letzten Woche im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit in Wien verstorben ist. Richard Schadauer war 12 Jahre lang Bundesvorsitzender der ACUS und bis zu seinem Tod Obmann der Wiener ACUS-Landesorganisation. In seiner zusätzlichen Funktion als Bundeskassier wurde er erst kürzlich durch die Generalversammlung der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie einstimmig wiedergewählt. Viele Jahre hatte er auch die Redaktion des „Kommentar“, Organ der christlichen Sozialdemokrat:innen in Österreich, inne. ACUS-Bundesvorsitzender Dr. Matthias B. Lauer würdigte den verstorbenen ACUS-Ehrenvorsitzenden Richard Schadauer als eine bestimmende Person der christlichen Kräfte in der Sozialdemokratie und der sozialistischen Gesinnungsgemeinschaft innerhalb der Kirchen: „Richard Schadauer hat wie kaum ein anderer unsere Arbeitsgemeinschaft geprägt und unsere Überzeugungen nach außen getragen, in die SPÖ, in die Kirche und in die Zivilgesellschaft hinein. Wir verlieren mit Richard Schadauer einen Menschen, der seine christliche und sozialdemokratische Haltung standhaft und herzlich gelebt hat.“ ****

ACUS-Bundesvorsitzender Lauer strich auch Schadauers Eintreten für die Interessen von sozial an den Rand gedrängten Menschen in Wien, für Geflüchtete, für den interreligiösen Dialog und nicht zuletzt auch sein umfangreiches Engagement in der Nicaragua-Solidaritätsarbeit hervor.

„Wir werden Richard Schadauers Andenken stets in großen Ehren halten. Sein Vermächtnis ist uns ständige Erinnerung, dass die von ihm vorgelebten Anliegen und Werte immer notwendig und dringend sind“, so Lauer. (Schluss) bj

