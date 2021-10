Single und splitterfasernackt - die hüllenlose Dating-Show meldet sich zurück: Die sechste Staffel "Adam sucht Eva" nun bei RTLZWEI (FOTO)

München (ots) -

Sechs neue Folgen diesen November bei RTLZWEI

Acht Prominente und acht nichtprominente Kandidatinnen und Kandidaten lernen sich nackt im Paradies kennen

Auftakt der sechsten Staffel am Montag, 15. November 2021, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Das Paradies auf Erden und nackte Tatsachen: Im Garten Eden lernen sich insgesamt 16 Singles ganz freizügig kennen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn während des Datings tragen die Kandidaten und Kandidatinnen keine Klamotten. Die wohl freizügigste Dating-Show findet endlich ihren Weg in die Prime Time zu RTLZWEI und heizt damit dem Winter ordentlich ein. Welcher "Adam" findet in der sechsten Staffel seine "Eva" und darf das Paradies Arm in Arm mit ihr verlassen?

In einer malerischen Bucht in Griechenland treffen acht prominente und acht Normalo-Singles splitterfasernackt aufeinander und haben die einzigartige Chance ihren "Adam" oder ihre "Eva" zu finden. Denn eines ist im Garten Eden garantiert: bei der wohl freizügigsten Dating-Show im deutschen TV zählen die inneren Werte! Doch Achtung - wer sich seinem Liebesglück zu sicher ist, läuft Gefahr, den Traumstrand Griechenlands verlassen zu müssen. In jeder Folge kommen neue "Adams" und "Evas" dazu und mischen die Gruppe gehörig auf.

Um sich und die anderen besser kennenzulernen, dürfen lustige Spiele natürlich nicht fehlen. Dabei warten einzigartige Preise auf die Paare. So öffnet der 7. Himmel zur Belohnung seine Pforten für das Gewinnerpaar, die dort eine Nacht zusammen verbringen dürfen. Doch bei all den heißen Flirts und fröhlichen Festen muss am Ende jeder Folge eine Entscheidung getroffen werden. Gleich in der ersten Folge können sich in der Bucht der Erkenntnis Schicksale schnell wieder ändern: Welcher "Adam" muss den Garten Eden verlassen und die Suche nach seiner passenden "Eva" aufgeben?

"Adam sucht Eva" bei RTLZWEI heißt ab sofort noch größere Spiele, noch mehr Dates und noch mehr "Sexy"! Nach sechs Folgen voller Sonnenschein und nackter Haut wird enthüllt: Welches Paar tritt im großen Finale vor den Altar?

Ab Montag, den 15. November 2021 um 20:15 Uhr, startet die sechste Staffel der Dating-Show bei RTLZWEI. "Adam sucht Eva" ist nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar. Produziert wird das Format von Warner Bros. International Television Production Deutschland.

Über "Adam sucht Eva"

Acht Prominente und acht nicht prominente Singles lernen sich unter der Sonne Griechenlands kennen und vielleicht sogar lieben. Das Besondere dabei: alle treffen sich so, wie Gott sie schuf - nackt. In diversen Spielen und Challenges lernen sich die Adams und Evas besser kennen, um am Ende im Garten Eden ihren Traumpartner oder ihre Traumpartnerin zu finden. Wer übersteht alle Entscheidungen in der Bucht der Erkenntnis und wird am Ende das "Adam sucht Eva"-Paar 2021?

