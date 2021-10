Stiftsgymnasium Seitenstetten, Blühendes Österreich und Erasmus+: Schulklassen ziehen in die Natur – Eröffnung der neuen Grünen Klasse

Seitenstetten/Wien (OTS) - Das Stiftsgymnasium Seitenstetten im niederösterreichischen Mostviertel geht mit gutem Beispiel voran und zeigt, wie Lernen im Grünen geht und warum Freiluftklassen genauso wichtig sind, wie die Digitalisierung an Schulen. Im Rahmen eines Naturbildungsprojekts hat das Stiftsgymnasium ein Grünes Klassenzimmer errichtet, das nun eröffnet wurde und als Best Practice Initiative wegbereitend für ähnliche Schulprojekte ist. Die Schüler:innen wurden von Beginn an in die Umsetzung und Weiterentwicklung des Projekts eingebunden. Im Rahmen der Aktivitäten soll auch die für Biodiversität und Artenvielfalt wichtige Streuobstwiese erhalten, gepflegt und genutzt werden. Finanziert wurde das Grüne Klassenzimmer vom Stiftsgymnasium Seitenstetten, von der REWE-Stiftung Blühendes Österreich, von Erasmus+ und weiteren regionalen Sponsoren.

„Durch das Grüne Klassenzimmer soll die Naturverbundenheit der Schüler:innen gestärkt, aber auch alte Bereiche des Stiftes belebt werden. Es soll nicht nur für den Biologie-Unterricht, sondern für Lerngruppen aller Fächer zugänglich sein und eine motivierende Lernatmosphäre schaffen. Besonders freut mich, dass unsere Schüler:innen gemeinsam mit Projektleiter Mathias Weis die Idee nicht nur geboren, sondern auch umgesetzt haben“ , erklärt Schuldirektor Markus Berger bei der Eröffnungsfeier des Grünen Klassenzimmers.

Schulerhalter Abt Petrus Pilsinger betont: „Im Sinne unserer benediktinischen Grundhaltung ist es uns als Stift und Schulerhalter wichtig, bodenständige, geerdete und naturverbundene Bildung anzubieten. Das Grüne Klassenzimmer im Gelände unseres alten Klostergartens kann dazu einen wertvollen Beitrag leisten.“

Ein Schulgarten voller Lerninhalte

Eine alte Streuobstwiese, ein mit Efeu verwachsener Brunnen, Laub- und Nadelbäume und mittendrin ein Amphitheater. Wir befinden uns nicht in der römischen Antike, sondern im Schulgarten des Stiftsgymnasiums Seitenstetten im niederösterreichischen Mostviertel. Auf dem circa zwei Hektar großen Areal wurde im Rahmen projektorientierten Unterrichts ein Grünes Klassenzimmer errichtet. Neben der Gestaltung von drei Freiluftklassen wurden eine Hecke gepflanzt, ein altes Bienenhaus restauriert, Blumenwiesen angelegt und Bäume gesetzt. Die Schüler:innen waren von der Planung bis zur Umsetzung voll eingebunden und bleiben auch weiterhin aktive Mitgestalter:innen bei der Pflege, Nutzung und Weiterentwicklung des Geländes, wie Schüler:innenvertreterin Valentina Kloibhofer berichtet: „Nach viel harter Arbeit und einigen komplizierten Schuljahren ist das Grüne Klassenzimmer für die Schülerschaft eine große Bereicherung. Wir freuen uns, dass es so schön geworden ist und hoffen auf viele Unterrichtsstunden bei schönstem Wetter im Garten.“

Mathias Weis, Biologielehrer, Initiator und Projektleiter des Grünen Klassenzimmers ergänzt: „Es war mein langgehegtes Ziel, einen Lernraum wie diesen zu schaffen, wo wir die Naturverbundenheit von Jugendlichen stärken können.“ Neben dem Biologieunterricht wird das Grüne Klassenzimmer für den Unterricht aller Fächer genutzt. Außerdem bietet der Lernraum im Freien zahlreiche Möglichkeiten für Umweltschutzprojekte und Naturbegegnungen im Schulalltag.

Warum es neben der Digitalisierung an Schulen auch die Natur braucht

Dass digitale Kompetenz an Schulen wichtig ist, hat die Coronakrise drastisch aufgezeigt und den digitalen Unterricht massiv beschleunigt. Warum aber auch Unterricht in der Natur wichtig ist, erklärt Margit Helene Meister, Leiterin des Bereichs Umwelt.Wissen der zentralen Anlaufstelle in Niederösterreich für Umweltbildung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: „Die Natur ist für Kinder ihr angestammter Entwicklungsraum. Sie erleben die Eingebundenheit in die Natur und gleichzeitig Freiheit. Was wir heute schon über Freiluftklassenzimmer sagen können: Sie ermöglichen dislozierten „Regel“-Unterricht genauso wie Lernen an realen Objekten. Sie helfen dabei, Talente und Potenziale von Kindern und Jugendlichen besser zu erkennen und rücken gleichzeitig Teilleistungsschwächen in den Hintergrund. Sie fördern Sozialkompetenzen, führen zu mehr Resilienz und weniger Stressphänomenen – das Grüne Klassenzimmer ist also am Puls der Zeit.“

Dass das Lernen in und mit der Natur nicht nur für eine positive und gesunde kindliche Entwicklung, sondern auch für das Verständnis und den Umgang mit der Klimakrise unerlässlich ist, zeigt Klaus Schrefler vom Institut für Biologie der Universität Graz auf: „Wie wichtig und andererseits mangelhaft das Verständnis für Natur und Umwelt sind, zeigen uns zahlreiche große Krisen, denen wir aktuell gegenüberstehen. Wertschätzung und Respekt den natürlichen Ressourcen gegenüber werden zu einem guten Teil über unsere Zukunft entscheiden. Naturerfahrungen sind dazu unabdinglich, da die vielfältigen ökologischen Zusammenhänge der Natur nur in der Natur begriffen werden können. Damit können wir gar nicht früh genug beginnen. Ein Grünes Klassenzimmer ist ein wichtiger Schritt dazu.“

Das Schulprojekt wurde im Rahmen einer Diplomarbeit von Stefanie Stix, betreut von Klaus Schrefler, am Institut für Biologie der Universität Graz wissenschaftlich begleitet. Die Ergebnisse und Empfehlungen sind in die Gestaltung der Grünen Klasse sowie in die Unterrichtsplanung eingeflossen.

Schüler:innen erhalten auch Mostviertler Kulturlandschaft

Eine weitere Besonderheit an dem Projekt im Stiftsgymnasium ist, dass die alten Streuobstwiesenflächen des Klostergartens im Rahmen des Unterrichts erhalten werden und so die Biodiversität von heimischen Tieren und Pflanzen gefördert wird. „Wir haben mit unseren Schüler:innen und dem Elternverein die ungenutzten Streuobstwiesen reaktiviert und führen gemeinsam wichtige Schritte zum Erhalt dieser traditionellen Mostviertler Kulturlandschaft durch: Vom Baumschnitt, über die Ernte bis zum Obstsaftpressen“, freut sich Mathias Weis über die Möglichkeit, seinen Schülerinnen und Schülern den Kreislauf der Natur näherbringen zu können. „Durch diese Lernerfahrungen, die mit allen Sinnen gemacht werden, wird die Naturverbundenheit und das Umweltbewusstsein der Schüler:innen weiter vertieft“ so Weis.

Mit Naturschutzpreis „Die Brennnessel“ durch Blühendes Österreich ausgezeichnet

Das Projekt „Grünes Klassenzimmer“ des Stiftsgymnasiums Seitenstetten gewann 2019 den größten heimischen Naturschutzpreis „Die Brennnessel“ durch Blühendes Österreich – REWE International gemeinnützige Privatstiftung. „Die Idee und das Engagement der Schule haben uns sofort überzeugt. Das Stiftsgymnasium Seitenstetten nimmt eine Vorreiterrolle für Lernen im Grünen ein und ist Wegbereiter für andere Projekte dieser Art. Natur- und Umweltbildung ist in Seitenstetten kein leeres Versprechen, sondern gelebte Realität“ , lobt Ronald Würflinger, Geschäftsführer von Blühendes Österreich, das Kollegium. Die Schule erhielt über „Die Brennnessel“ 5.000 Euro, die weiteren 15.000 Euro trägt die Schule selbst mithilfe von Unterstützung von Erasmus+ und dem Stift Seitenstetten als Schulerhalter. Zusätzlich erhielt die Schule materielle und finanzielle Unterstützung von regionalen Sponsoren wie von der Bognerhof Gärtnerei, dem Bauunternehmen Klaus Stockinger und den Friedl Steinwerken.

Europa im Klassenraum

Im Rahmen des Schulaustausches mit der Seitenstettner Partnerschule in Trenčín (Slowakei) wurde die Entstehung von Grünraumklassen an beiden Schulen im Zuge eines Erasmus+ Projektes eingereicht. Das europäische Bildungsprogramm Erasmus+ fördert die Entwicklung eines gemeinsamen europäischen „Bildungsraumes“ und stärkt die europäische Identität und den Zusammenhalt in Europa. Evelyn Fluch von Erasmus+ freut sich über das Projekt: „Das Programm stärkt den länderübergreifenden Austausch, das Gemeinsame, das Lernen voneinander und miteinander.“ Erasmus+ fördert überdies Mobilität zu Lehr- und Lernzwecken sowie zu Lehr- und Lernaufenthalten von Schulpersonal und Schüler:innen im europäischen Ausland, was auch einen Besuch der Partnerschule bei der Eröffnung der Grünen Klasse möglich machte.

Über das Stiftsgymnasium Seitenstetten

Das Stiftsgymnasium Seitenstetten ist als traditionsreiches Gymnasium ein Ort der humanistischen Bildung und persönlichen Entfaltung, getragen vom Benediktinerstift Seitenstetten. Seit Jahrhunderten werden hier Schüler:innen im Herzen des Mostviertels werteorientiert in ihrer Persönlichkeit und ihren Talenten gefördert, gefordert und gebildet. www.stiftsgymnasium.at

Über Blühendes Österreich

Die REWE-Stiftung Blühendes Österreich setzt sich mit BirdLife Österreich für eine gesunde Umwelt und eine nachhaltige Landwirtschaft ein. Deshalb fördert Blühendes Österreich seit 2015 über 200 Bäuerinnen und Bauern, Naturschutzorganisationen, Gemeinden, Schulen und Initiativen, die durch eine verantwortungsvolle Landwirtschaft unsere natürliche Vielfalt schützen. Seit 2020 engagiert sich Blühendes Österreich für den Biodiversitätsschutz im Mostviertel. Blühendes Österreich ist gegenwärtig der größte privatwirtschaftliche Finanzierungspartner zum Schutz der Obstsortenvielfalt und der wertvollen Streuobstwiesen im Mostviertel. Hierbei finanziert Blühendes Österreich das Projekt „Sortenvielfalt in der Mostviertler Streuobstwiese“, 2020-2022, der LEADER Region Tourismusverband Moststraße mit 20.000 Euro mit (Gesamtsumme: 100.000 Euro). www.bluehendesoesterreich.at

