Rund, gelb und aus Filz: Tennisball-Briefmarke mit Dominic Thiem

Wien (OTS) - Dominic Thiem ist aktuell der erfolgreichste Tennisspieler des Landes. Pünktlich zum Wiener ATP-Turnier widmet die Österreichische Post dem Niederösterreicher eine eigene Sonderbriefmarke. Der Clou: Die Briefmarke ist rund und aus echtem Tennisballfilz – dem Originalmaterial, aus dem auch Tennisbälle gefertigt werden. Das erste Exemplar der Sonderbriefmarke wurde von DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, an Tennisprofi Dominic Thiem übergeben.



„ Briefmarken sind für viele Menschen etwas Besonderes, deshalb hoffe ich, dass ich mit meiner persönlichen Briefmarke vielen Leuten eine Freude bereiten werde “, so Dominic Thiem.



„ Schnell und erfolgreich: Diese Eigenschaften beschreiben nicht nur Dominic Thiems Leistungen am Tennisplatz, sondern treffen auch auf die Österreichische Post zu. Ich freue mich außerordentlich, dass wir diese innovative Sonderbriefmarke aus echtem Tennisballfilz einem so erfolgreichen heimischen Sportler widmen “, sagt Post-Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl

Viel technisches Know-how und Handarbeit im kleinen Markenblock

Thiems Portrait, die Schrift und die für einen Tennisball typischen weißen Linien wurden mittels Siebdrucks zuerst auf eine Thermosublimationsfolie gedruckt. Die bedruckten Bögen wurden dann mit einem Karuselllaminator auf den Filz aufgebracht und dieser anschließend auf eine geritzte Klebefolie kaschiert. Der Zuschnitt der Briefmarken auf das runde Format erfolgte mit einem digitalen Cutter. Eine besondere Herausforderung bei der Herstellung waren die Verarbeitung der großen Filzrollen, diese mussten zuerst händisch auf ein passendes Bogenformat zugeschnitten werden.



Der Grafikentwurf stammt von David Gruber. Der Briefmarkenblock mit einem Nennwert von 7 Euro wird 150.000 Mal aufgelegt und ist ab heute in allen Postfilialen, unter onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich.

