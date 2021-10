NCCN arbeitet mit führenden polnischen Gesundheitsexperten zusammen, um die Standardisierung, Koordinierung und Ergebnisse im Bereich Krebs zu verbessern

Plymouth Meeting, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Internationale Zusammenarbeit veröffentlicht erste von mehreren evidenzbasierten Konsensleitlinien mit neuesten Empfehlungen zur Krebsbehandlung, beginnend mit Gebärmutterhalskrebs.

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - eine Allianz von führenden Krebszentren in den Vereinigten Staaten - gab heute die Veröffentlichung der neuen NCCN-Leitlinien® für Gebärmutterhalskrebs bekannt: Poland Edition. Dies ist die jüngste Zusammenarbeit der Organisation zur Förderung der Krebsbehandlung weltweit durch Empfehlungen, die auf den neuesten Erkenntnissen und dem Konsens der Experten beruhen. Das NCCN arbeitet auch an regionalen Leitlinienanpassungen, Übersetzungen und Harmonisierungen mit lokalen Anbietern in Afrika südlich der Sahara, im Nahen Osten und Nordafrika (MENA), in der Karibik und anderen Ländern in Asien, Europa und Südamerika.

"Es ist einfacher, den Bedarf an Krebsbehandlungen vorherzusagen, wenn wir zusammenarbeiten, um die Behandlung auf internationaler Ebene zu standardisieren und sorgfältig an die einzigartigen regionalen Unterschiede anzupassen, um die Qualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren", sagte Robert W. Carlson, MD, CEO des NCCN. "Alle Menschen auf der Welt sollten von unserem rasch wachsenden Wissen über die wirksamste Behandlung von Krebs profitieren. Das gilt für beide Seiten: Wenn wir mit Experten aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, lernen wir wertvolle Lektionen für die Verbesserung der Krebsbehandlung in den Vereinigten Staaten."

Die NCCN-Leitlinien® für Gebärmutterhalskrebs: Poland Edition ist ein Pilotprojekt im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Maria Sklodowska-Curie National Research Institute (MSCNRIO), der Alliance for Innovation (AFI) und dem NCCN. Das Projekt wird von polnischen Onkologen geleitet und umfasst die Agentur für die Bewertung von Gesundheitstechnologien, den Nationalen Gesundheitsfonds, Vertreter des Gesundheitsministeriums und polnische Patientenvertretungen.

Es ist geplant, die NCCN-Leitlinien: Poland Edition zu erweitern, um schließlich die Mehrheit der Krebsfälle in Polen zu erfassen. Die nächsten NCCN-Leitlinien, die angepasst werden sollen, sind:

Krebserkrankungen des zentralen Nervensystems

Gebärmutterneoplasmen

Eierstockkrebs.

Die NCCN-Leitlinien sind der anerkannte Standard für die klinische Behandlung von Krebserkrankungen und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Leitlinien für die klinische Praxis in allen Bereichen der Medizin. Sie werden von Anbietern von Krebsbehandlungen auf der ganzen Welt weithin verwendet und geschätzt, wie in jüngsten unabhängigen, von Experten begutachteten Studien aus den folgenden Ländern festgestellt wurde: Nigeria, Italien und China.

Internationale Anpassungen und Übersetzungen der NCCN-Leitlinien finden Sie unter NCCN.org/global und beteiligen Sie sich an der Diskussion mit #NCCNGlobal.

Informationen zum National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren, der sich der Patientenversorgung, Forschung und Ausbildung widmet. Das NCCN hat sich der Verbesserung und Förderung von qualitativ hochwertiger, effektiver, effizienter und zugänglicher Krebstherapie verschrieben, damit Patienten ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®) bieten transparente, evidenzbasierte Konsensempfehlungen von Experten für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Dienstleistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Politik in der Krebsbehandlung und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten klinischen Praxisrichtlinien, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN-Leitlinien für Patienten® bietet fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten und Betreuer zu informieren und zu stärken, durch die Unterstützung der NCCN Foundation®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungszusammenarbeit und Veröffentlichung in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen und folgen Sie NCCN auf Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg, und Twitter @NCCN.

