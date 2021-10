SJ-Greiner: “Wir brauchen Lohntransparenz und Strafen für jene Unternehmen, die gleichen Lohn für gleiche Arbeit verweigern!”

Sozialistische Jugend pocht zum Equal Pay Day auf wirkungsvolle Maßnahmen statt leerer Worte

Wien (OTS) - „Im Durchschnitt bekommen Frauen* in Österreich immer noch 18,5 Prozent weniger als Männer. Das bedeutet, dass Frauen* statistisch gesehen bis Jahresende gratis arbeiten.“, so die Frauensprecherin der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ), Romana Greiner, angesichts des heuer am 25. Oktober stattfindenden Equal Pay Day. „Österreich gehört innerhalb der EU zu den Staaten, die den größten Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern haben. Es ist eine Schande, dass die Arbeit von Frauen* im Jahre 2021 noch immer nicht ausreichend wertgeschätzt wird! Es braucht endlich Lohntransparenz und Strafen für jene Unternehmen, die gleiche Löhne bei gleicher Arbeit noch immer verweigern“. so Greiner

Greiner weist ebenfalls darauf hin, dass es hauptsächlich Frauen* sind, die in Österreich unbezahlte Arbeit leisten. „In unserer Gesellschaft müssen Frauen* die meiste unbezahlte Arbeit, wie etw Haus- oder Pflegearbeiten, erledigen. Somit werden viele Frauen in Teilzeitjobs gedrängt, wobei die zusätzliche Arbeit unbezahlt bleibt.“, führt Greiner fort.



Die Pandemie hat gezeigt, wie gravierend dieser Lohnunterschied ist. „Es waren und sind zum Großteil Frauen*, die in der Pandemie die ‚systemrelevanten‘ Jobs erledigt haben, von den Kassiererin im Supermarkt, über dem Pflegepersonal, bis zu den tausenden Kindergärtner*innen. Statt billigem Applaus braucht es jetzt einen Corona-Bonus sowie eine finanzielle Gleichstellung von Frauen* und Männern. Es ist skandalös, dass unsere Bundesregierung bei dieser massiven Ungerechtigkeit weiterhin zusieht!“, so Greiner abschließend.





