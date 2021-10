OTTO Immobilien pflanzt 160 Bäume für Mitarbeiter und Kunden im eigenen „Lebenswald“

Aufforstungsprojekt im nördlichen Waldviertel gemeinsam mit „Wald4Leben“ – Kunden können sich kostenlos beteiligen

Wien (OTS) - Es ist ein Immobilienprojekt der etwas anderen Art: Im malerischen Waldviertler Ort Weinern (Bezirk Waidhofen an der Thaya) entsteht auf einer Fläche von 4.000 m² künftig der „OTTO Immobilien Lebenswald“. Ein nachhaltiges Aufforstungsprojekt, das in Kooperation mit „Wald4Leben“ auf kahlen Waldflächen den Aufbau eines klimabeständigen und biodiversen Mischwaldes in der Region unterstützt. Die ersten 160 Jungpflanzen wurden vergangene Woche von Dr. Eugen Otto und seinem Team persönlich gesetzt. Sie sind den MitarbeiterInnen von OTTO Immobilien und jenen KundInnen gewidmet, die das Unternehmen in den letzten Monaten auf Google bewertet hatten.

„Für uns ist das ein Generationenprojekt, mit dem wir alle gemeinsam einen Beitrag zur regionalen Waldaufforstung und der damit verbundenen CO2-Bindung leisten wollen“, so Dr. Eugen Otto. Denn auch KundInnen von OTTO Immobilien können sich – für sie kostenlos – digital an dem Projekt beteiligen: für jede Bewertung auf Google verpflichtet sich das Unternehmen, einen weiteren Baum zu spenden. Gepflanzt werden Laubbäume, Nadelbäume und Obstbäume, abhängig davon, was in der Region an Vielfalt benötigt wird. Die Bepflanzung erfolgt im OTTO Immobilien Lebenswald halbjährig, die Bäume werden von den Förstern des Projektes wald4leben.at gepflegt.

https://www.wald4leben.at/

www.otto.at

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation



Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien



T +43 1 512 77 77-336

M +43 650 350 90 36



k.scheidl @ otto.at

www.otto.at