REO AG feiert Weltpremiere der virtuellen REO Messe 2021

Messestand im Zeitraum vom 22.11.2021 bis zum 17.12.2021

Kostenlose Anmeldungen ab sofort möglich unter: messe.reo.de

Zahlreiche Messedebütanten und umfangreiches Informationsangebot

Die REO AG präsentiert sich mit neuem digitalem Konzept erstmals auf der hauseigenen virtuellen REO Messe 2021. Im Zeitraum vom 22.11.2021 bis zum 17.12.2021 erwarten Besucherinnen und Besucher zahlreiche Messedebütanten und ein Einblick in die modernen Produktionsverfahren und Technologien der REO AG.

Die REO AG mit Hauptsitz in Solingen präsentiert sich dieses Jahr erstmals virtuell einem weltweiten Publikum und rückt dabei insbesondere die Produktbereiche REOUNITY für die Antriebstechnik und REOVIB für die Automatisierungstechnik in den Fokus. Ebenfalls werden tiefere Einblicke in die Technologien und Entwicklungen aus dem Hause REO ermöglicht. Die Besucherinnen und Besucher werden zum ersten Mal die Möglichkeit haben, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort, die Marke REO und die Produkte zu erleben. "Wir haben uns mit dem virtuellen Messestand den Zeitgeist entsprechend angepasst und bieten unseren Besucherinnen und Besuchern eine komfortable, sichere sowie innovative und interessante Möglichkeit uns und unsere Produkte im Detail zu erleben", fasst Philip Twellsieck, Vorstandsvorsitzender der REO AG, zusammen und führt an: "Ich freue mich besonders, dass wir in kürzester Zeit Anmeldungen aus der ganzen Welt verzeichnen. Dies stärkt unsere Entscheidung als digitaler Vorreiter neue Wege zu gehen."

Neben der Vorstellung der REO AG und Einblicke in ihre Produktionswelten durch Philip Twellsieck, präsentiert Jennifer Baatz, Produktionsstandortleiterin REO Kyritz, Produkte der Antriebstechnik. Dazu zählen Drosseln, EMV-Filter, Bremswiderstände und Stromwandler verschiedenster Leistungsklassen.

Jörg Rohden, Mitglied des Vorstands der REO AG, legt den Schwerpunkt in der Elektronik auf die Produktlinie REOVIB; allen voran auf den innovativen REOVIB MFS 368 mit aktivem PFC und Volltext LCD-Display. Seit seiner Produkteinführung im Jahr 2020 hat der MFS 368 im globalen Wettbewerb eine Führungsrolle in der vernetzten, digitalen Produktion übernommen. Darüber hinaus wird die Phasenanschnittsteuerung Smart-MIC mit LED-Display und Netzspannungskompensation präsentiert.

Let's talk about digital: mit REO Digital Connect 4.0, einem Start-up von REO, das sich ausschließlich mit der Digitalisierung und Gerätekommunikation hinsichtlich der Industrie 4.0 beschäftigt, ist zusätzlich ein Tochterunternehmen der REO AG auf dem virtuellen Messestand anzutreffen. Jörg Rohden gibt Einblicke in das Gebiet des IIoT (Industrial Internet of Things) und in die Möglichkeiten einer effizienten und vernetzten Produktion.

Ein weiteres Messe-Highlight ist die Vorstellung der modernen Produktionstechnologien der REO AG, wie beispielsweise die REO-patentierte Flüssigkeitskühlung von Komponenten, die Verwendung von Schutzklassen und die Vergusstechnik.

Die virtuelle REO Messe 2021 ist eine internationale Hausmesse für induktive und resistive Komponenten und Systeme im Zeitraum vom 22.11.2021 bis zum 17.12.2021 und richtet sich ans Fachpublikum. Die Anmeldung ist kostenfrei und unverbindlich. Angemeldete erhalten am Messestarttag einen Link zur virtuellen Messe. Weiterführende Gesprächstermine können jederzeit mittels der Kontaktformulare vereinbart werden.

