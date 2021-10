Litschauer/Grüne: Gratulation an alle Solarpreisträger*innen

Dank an EUROSOLAR AUSTRIA, die jedes Jahr österreichische Pionier*innen der Energiewende auszeichnet

Wien (OTS) - Herzliche Glückwünsche übermittelt der Nationalratsabgeordnete der Grünen, Martin Litschauer, den zwölf Preistäger*innen der diesjährigen Österreichischen Solarpreise, die gestern im Haus des Meeres in Wien von EUROSOLAR AUSTRIA verliehen wurden. „Nachdem ich selbst 2002 den Österreichischen Solarpreis für den Waldviertler Energie-Stammtisch entgegennehmen durfte, weiß ich, dass die Solarpreise ein großer Ansporn sind, um noch mehr für die Energiewende zu tun. Es freut mich besonders, wenn ich bei der Verleihung und der Auszeichnung von Pionier*innen der Energiewende dabei sein darf“, sagt Martin Litschauer, Anti-Atom-Sprecher der Grünen.

In seiner Rede zur Eröffnung der Solarpreisverleihung erinnerte Litschauer daran, dass der leider zu früh verstorbene Präsident von EUROSOLAR, Hermann Scheer, bereits vor über 20 Jahren vorausgesagt hat, dass Photovoltaik die billigste Form werden wird um Strom zu produzieren. Dies ist nun eingetreten und wurde auch von der Internationalen Energieagentur (IEA) vor ein paar Tagen bestätigt. Die Zukunft liegt vor allem im Ausbau der Solar- und Windenergie. Mit dem Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) setzt auch Österreich hier einen wichtigen Schritt zu 100 Prozent erneuerbaren Strom bis 2030 zu produzieren.

Aber auch mit dem Umweltfördergesetz (UFG) wird der Baustein zum Austausch fossiler Heizungen gelegt. Die CO2-Besteuerung wird dieses Vorhaben ab dem nächsten Jahr noch weiter unterstützen. „Wir müssen derzeit an vielen Rädchen gleichzeitig drehen, um die Energiewende zu schaffen. Manche Zahnräder müssen in dieses System neu eingesetzt werden. Es braucht ein Zusammenspiel in der Energieproduktion aber auch Effizienzsteigerungen und einen Systemwechsel. Dabei ist die Mobilität besonders herausfordernd. Der Umstieg auf Elektroautos wird von einem Ausbau der Öffis mit dem neuen Klimaticket und dem größten ÖBB-Rahmenplan der Geschichte Österreichs begleitet“, hält Litschauer fest.

Für Litschauer zeigen die Solarpreisträger*innen jedes Jahr, welche Innovationskraft in Österreich steckt - bei der Entwicklung von neuen Häusern über neue Antriebstechnologien, neue Anlagen zur Nutzung Erneuerbarer Energie bis hin zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz. Dies zeigt zum Beispiel das Biosolare Heizwerk in St. Ruprecht an der Raab, wo nun die Sonne das Heizen im Sommer übernimmt und die Biomasse für den Winter aufgespart werden kann. „Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreichen können. Ich möchte allen Preisträger*innen herzlich zu ihren Auszeichnungen gratulieren und wünsche mir viele neue Projekte, die wir in den nächsten Jahren auszeichnen können“, betont Litschauer.

Weitere Informationen zu den einzelnen Preisträger*innen können auf der Homepage von EUROSOLAR AUSTRIA abgerufen werden: www.eurosolar.at

