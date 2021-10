Wiener Rathausplatz – Man darf wieder träumen

Ausblick auf die Veranstaltungen der stadt wien marketing im Winter 2021/2022

"Träumen unter Bäumen“ ab 12. November 2021 beim Wiener Weihnachtstraum

Silvesterpfad geht Corona-bedingt in die Pausenverlängerung

Vorfreude auf den 27. Wiener Eistraum - Planungen laufen auf Hochtouren

Noch ist die Pandemie nicht vorbei. Noch unterliegen Veranstaltungen im ganzen Land zahlreichen Corona-bedingten Beschränkungen. Noch heißt es besonnen sein bei geselligen Zusammenkünften und gemeinsamen Feiern in der Menge. Und doch stellt sich die Lage für die Eventbranche aufgrund der Durchimpfungsrate und des aktuellen Infektionsgeschehens deutlich besser da als noch vor einem Jahr. Mit entsprechenden Sicherheitskonzepten und den wertvollen Erfahrungen der letzten eineinhalb Jahre im Gepäck ist es für die stadt wien marketing möglich, den WienerInnen und Gästen der Stadt eine stimmungsvolle Adventzeit und ein sicheres und zugleich unbeschwertes Erlebnisangebot in der kalten Jahreszeit zu bieten. „Man wird doch wohl noch träumen dürfen“, lautet deshalb die Devise für die Winterevents auf dem Wiener Rathausplatz.

Der Wiener Weihnachtstraum schafft Platz

Die Adventzeit naht in großen Schritten und damit steht auch der Wiener Weihnachtstraum in den Startlöchern. Ab morgen, 25. Oktober sind die Teams von stadt wien marketing bereits fleißig am Werk, um den Rathauspark stimmungsvoll zu beleuchten und mit weihnachtlichen Attraktionen zu schmücken. Um mehr Bewegungsfreiraum für die BesucherInnen des Wiener Weihnachtstraums und des Christkindlmarktes vor dem Rathaus zu schaffen, wird dieses Jahr die Eisfläche in der linken Parkhälfte nicht aufgebaut. Stattdessen verwandelt sich der gesamte Rathauspark in eine zauberhafte Weihnachtswelt, die ihre Gäste von 12. November bis 26. Dezember zum Verweilen unter dem Herzerlbaum, gemütlichen Schlendern durch den Krippenpfad oder einen Fotostopp unter dem Mistelportal und beim romantischen Bussiplatz einlädt.

Der Silvesterpfad pausiert auch 2021

„Bitte warten“, heißt es für den Silvesterpfad. Bereits 2020 musste die traditionelle Veranstaltung zum Jahreswechsel, bei der sich die gesamte Innenstadt in eine große Partymeile verwandelt, Pandemie-bedingt abgesagt werden. „Aufgrund der nach wie vor volatilen Infektionslage ist es leider auch in diesem Jahr nicht möglich, einen Event dieser Art und Größe unter lückenloser Einhaltung der geltenden Auflagen und 3-G-Kontrollen zu organisieren“, erklärt der Veranstalter stadt wien marketing. Die Sicherheit der BesucherInnen hat für die Stadt Wien oberste Priorität, weshalb schweren Herzens die Entscheidung getroffen wurde, den Silvesterpfad 2021 in die Pausenverlängerung zu schicken.

Vorfreude auf den 27. Wiener Eistraum

All jene, die den Kleinen Eistraum in der Adventzeit gerne als Appetizer für den Hauptgang nutzten, müssen sich in dieser Saison ein wenig in Geduld üben. Umso größer ist die Vorfreude auf den 27. Wiener Eistraum, der - läuft alles nach Plan - ab 19. Jänner 2022 in seiner ganzen Pracht erstrahlen und den Rathausplatz bis einschließlich 6. März einmal mehr in Wiens größte Eislandschaft verwandelt wird.

Die Vorbereitungen für das sportliche Winterhighlight sind weit fortgeschritten. Auch 2021 konnte die stadt wien marketing dank eines innovativen Konzepts ein sicheres und unbeschwertes Eislauferlebnis für rund 200.000 BesucherInnen ermöglichen – und das, ohne einen einzigen Infektionsfall. Mit diesen wertvollen Erfahrungen im Gepäck und einem kontinuierlich weiterentwickelten und an die zum Veranstaltungszeitraum geltenden Verordnungen angepassten Sicherheitskonzept steht aus heutiger Sicht dem gewohnten Eislaufvergnügen auf dem Rathausplatz auch 2022 nichts im Wege.

