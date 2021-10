Vielfältiges Ausflugsangebot der Niederösterreich Bahnen in den Herbstferien

Schneebergbahn ist bis 14. November täglich auf den höchsten Berg Niederösterreichs unterwegs

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Niederösterreich Bahnen stehen in den Herbstferien mit einem vielfältigen Ausflugsangebot für die ganze Familie bereit. „Das bunte Farbenspiel des Herbsts bietet eine einmalige Kulisse für unvergessliche Freizeiterlebnisse für Groß und Klein in unserem schönen Niederösterreich. Spannende Ferientage sind mit unseren blau-gelben Bahnen und Bergbahnen jedenfalls gesichert“, informiert Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Der goldene Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite und lockt in die Natur. „Unser Actionberg, die Gemeindealpe Mitterbach, und unser Familien- und Wanderparadies Puchis Welt in Puchberg am Schneeberg sind bis 2. November täglich für unsere Gäste geöffnet. Unsere Schneebergbahn ist bis 14. November täglich auf den höchsten Berg Niederösterreichs unterwegs. Naturgenuss, Spaß, Sport und großartige Panoramablicke auf die Herbstlandschaft sind garantiert“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek. Eine Reservierung der Tickets vorab wird dringend empfohlen!

Die Gemeindealpe Mitterbach ist der blau-gelbe Actionberg. Unter dem Motto „Mit' m Lift aufi, mit Schwung owa“ geht es ab der Mittelstation mit den Mountaincarts über die 4,6 Kilometer lange Schotterstrecke rasant talwärts. Mit 175 Mountaincarts steht hier die weltgrößte Flotte bereit. Neben den Panorama Relaxliegen im Gipfelbereich warten auch gemütliche Rastplatzerl bei der Mittelstation und laden zum Ausruhen und Genießen ein: Für die kleine Stärkung zwischendurch steht ein Getränke- und Snackautomat bereit, für spielerische Action sorgt ein Wuzzler. Infos & Tickets:

www.gemeindealpe.at

Ganz entspannt geht es mit der Schneebergbahn auf den höchsten Berg Niederösterreichs. Das naturnah gestaltete Bergareal Hochschneeberg erwartet die Gäste mit gemütlichen Sitzgelegenheiten, dem Kaiserrastplatz und einem großzügigen Erlebnisspielplatz. Die spannende Geschichte der traditionsreichen Zahnradbahn wird durch den Hearonymus Audioguide erlebbar. Infos und Tickets:

www.schneebergbahn.at

Puchis Welt in Puchberger Ortsteil Losenheim steht mit der Wunderwiese, der Schneeberg Sesselbahn und den Spielstationen der Wunderalm bereit. Herrliche Wanderungen oder rasante Abfahrten mit dem Wiesenflitzer, der Reifenrutsche, den coolen PuchiCarts oder schneefreies Ski- und Snowboardvergnügen auf dem Mattenskihang locken. Infos & Reservierung: www.puchis-welt.at

Tipp: Bahnerlebnis im Spätherbst. Waldviertelbahn, Wachaubahn und Reblaus Express unter dem Dach der Niederösterreich Bahnen stehen mit ihren Erlebnisangeboten an den Wochenenden bis 28. November bereit.

Weitere Informationen zu den Niederösterreich Bahnen gibt es unter www.niederoesterreichbahnen.at sowie im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 19:00 Uhr).

