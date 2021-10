„Über Österreich“ zu Allerheiligen/Allerseelen: Georg Rihas fünfte Erkundung aus der Vogelperspektive – Ingrid Thurnher als Kopilotin

Vier neue Dokumentationen ab 1. November in ORF III

Wien (OTS) - Zu Allerheiligen und Allerseelen 2021 begibt sich Bildmagier Georg Riha in ORF III wieder auf filmische Landvermessung aus der Vogelperspektive. In der fünften Staffel seiner eindrucksvollen Reihe „Über Österreich“ erkundet der vielfach preisgekrönte Regisseur und Produzent die Alpenrepublik neuerlich im Helikopterflug und entdeckt dabei zahlreiche weitere Juwele des Landes. Nach Ex-Skistar Franz Klammer in Staffel drei und Altbundespräsident Heinz Fischer in der vierten „Erkundung“, wie Riha seine außergewöhnlichen Ausflüge bezeichnet, ist diesmal Journalistin und ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher prominente Kopilotin und Präsentatorin der ersten drei von insgesamt vier Folgen. Ehemals selbst Besitzerin eines Pilotenscheins, gibt die gebürtige Vorarlbergerin so manche persönliche Anekdote preis. So erinnert sie sich u. a. beim Flug übers Ländle an die frühere Schwammerlsuche mit ihrem Großvater in den Wäldern rund um Bludenz.

Die ORF-III-Reise „Über Österreich“ führt diesmal erneut von Ost nach West und von Nord nach Süd: von Wien-Döbling bis ins Rätikon, von Marchegg bis Altaussee, von der Rosenburg bis zum Ennstal. In einer vierten Folge, ohne Ingrid Thurnher, fliegt Georg Riha „Über Südtirol“, die italienische Provinz, die einst zu Österreich zählte. In bewährter Manier begleitet Burgschauspieler Peter Simonischek das TV-Publikum mit poetischen Texten, geschrieben von Felicitas Freise, durch alle vier Filme.

Die vier „Über Österreich“-Dokumentationen im Detail:

Montag, 1. November, 21.00 Uhr

Über Österreich – Mit Ingrid Thurnher (Teil eins)

Österreich von seiner schönsten Seite: Im ersten Teil der neuen Erkundung begibt sich Ingrid Thurnher gemeinsam mit Georg Riha von der Burg Neuhaus im Bezirk Baden zum Altausseer See im Salzkammergut und stattet auf dem Weg dorthin dem steirischen Ennstal, das noch von morgendlichen Nebelschwaden bedeckt ist, einen Besuch ab. Die Kirche St. Georg in Sternberg unweit des Wörthersees ist nur für 66 amtlich vermerkte Seelen da. Im Westen Österreichs liegt die Schesaplana, der höchste Berg im Rätikon – atemberaubende Bilder bietet auch der Pitztaler Gletscher, den der Adler überfliegt.

Montag, 1. November, 22.05 Uhr

Über Österreich – Mit Ingrid Thurnher (Teil zwei)

Ingrid Thurnher setzt ihre Flugreise fort und steigt in den Himmel, um österreichische Sehenswürdigkeiten von oben zu sehen. Lavamünd, Abtenau, Windischgarsten und Wolfgangsee heißen nur einige der Stationen, die sich malerisch aus der Vogelperspektive erschließen. Die Reise führt quer durch die Jahreszeiten und zeigt neben den Naturschönheiten auch wunderbare Kulturlandschaften und eindrucksvolle Bauwerke, etwa das Augustiner Chorherrenstift Vorau oder die Wallfahrtskirche Maria Weinberg.

Dienstag, 2. November, 21.05 Uhr

Über Österreich – Mit Ingrid Thurnher (Teil drei)

Noch einmal hebt der Flieger mit Ingrid Thurnher ab und zeigt landschaftliche und technische Meilensteine der Alpenrepublik aus der Vogelperspektive: von Pürgg im Ennstal über den Wiener Nobelbezirk Döbling, Saalfelden im Nebelwald bis zu einem kleinen Gutshof in Oberösterreich. Facettenreich und voller Abwechslung führt diese Heimatbeschau von alpinen Szenerien bis in den flachen Osten, von pittoresken Winterlandschaften bis zu den Schönheiten des Hochsommers.

Dienstag, 2. November, 21.55 Uhr

Über Südtirol (Teil vier)

300 Sonnentage im Jahr, dazu die klare Luft der Alpen und eine Seehöhe, die den Menschen ein Stück näher zum Firmament erhebt – das ist Südtirol. Über steile Gipfel und sanfte Almen, kargen Fels und stürzende Bäche geht diese Flugreise mit Georg Riha, die die schönsten Plätze der Region erschließt. Nicht fehlen dürfen dabei das malerische Städtchen Meran, der Kalterer See und dessen umliegende Weinstraße sowie die Oberbozener Erdpyramiden. Nach einem Text von Felicitas Freise begleitet die Stimme von Burgschauspieler Peter Simonischek durch diese Tour und erzählt Kurioses, Wissenswertes und Poetisches über dieses Land, das bis zum Ende der Monarchie zu Österreich gehörte.

