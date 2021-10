Tennis: Erste Bank Open 2021 live in ORF SPORT +

Täglich live von 25. bis 30. Oktober mit Alexander Peya als Kokommentator

Wien (OTS) - Die Erste Bank Open bringen 2021 Top-Stars und Top-Innovationen nach Wien. Mit dem Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland, Olympiasieger Alexander Zverev aus Deutschland, Matteo Berrettini aus Italien und Casper Ruud aus Norwegen sind vier Top-Ten-Spieler mit dabei.

Sieben der acht gesetzten Spieler sind erst zwischen 20 und 25 Jahre alt – eine neue Generation übernimmt auf der ATP-Tour zusehends das Kommando. Die „alte Garde“ ist in Wien heuer vor allem durch den dreifachen Grand-Slam-Sieger Andy Murray vertreten, der nach langer Verletzungspause mit Wildcard antritt.

Die neueste Innovation und zugleich eine Weltpremiere ist „Tennis 2 Go“ – Weltklassetennis mitten in der Stadt am Gelände des Wiener Eislaufvereins am Heumarkt. Weitere Infos zu den Erste Bank Open gibt es auf der Turnier-Website www.erstebank-open.com.

ORF SPORT + überträgt von 25. bis 30. Oktober täglich live aus Wien. Die Highlights des Finales sind am 31. Oktober um 20.15 Uhr zu sehen. ORF 1 zeigt von 25. bis 31. Oktober täglich eine ausführliche Zusammenfassung.

Die Live-Übertragungen in ORF SPORT +:

Montag, 25. Oktober, 17.45 Uhr:

Tag 1 (Kommentator Dieter Derdak, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Bernhard Stöhr, Highlights um 0.25 Uhr in ORF 1)

Dienstag, 26. Oktober, 17.45 Uhr und zeitversetzt von 22.00 Uhr:

Tag 2 (Kommentator Dieter Derdak, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Bernhard Stöhr, von 17.45 bis 22.00 Uhr live in der ORF-TVthek, Highlights um 0.15 Uhr in ORF 1)

Mittwoch, 27. Oktober, 17.45 Uhr:

Tag 3 (Kommentator Oliver Polzer, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Bernhard Stöhr, Highlights um 23.55 Uhr in ORF 1)

Donnerstag, 28. Oktober, 17.45 Uhr:

Tag 4 (Kommentator Oliver Polzer, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Franz Hofbauer, Highlights um 0.35 Uhr in ORF 1)

Freitag, 29. Oktober, 17.45 Uhr:

Tag 5 (Kommentator Oliver Polzer, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Franz Hofbauer, Highlights um 23.55 Uhr in ORF 1)

Samstag, 30. Oktober, 16.00 Uhr:

Semifinale 2 (Kommentator Oliver Polzer, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Bernhard Stöhr)

Samstag, 30. Oktober, 18.00 Uhr:

Live (zeitversetzt) Semifinale 1 (Kommentator Oliver Polzer, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Bernhard Stöhr, Highlights um 23.50 Uhr in ORF 1)

Sonntag, 31. Oktober, 20.15 Uhr:

Highlights vom Finale (Kommentator Oliver Polzer, Kokommentator Alexander Peya, Moderator Bernhard Stöhr, Highlights auch um 17.20 Uhr in ORF 1)

ORF-TVthek und sport.ORF.at und sind auch heuer wieder für die Tennis-Fans mit Live-Streams aller ORF-TV-Übertragungen sowie Video-on-Demands dabei, wenn die internationalen Top-Stars des Tennis-Sports in der Wiener Stadthalle ihre Matches austragen. Dazu bietet sport.ORF.at noch Storys, Hintergrundinfos, Analysen, Tabellen und einen Live-Ticker beim Finale. Auch der ORF TELETEXT bringt auf seinen Sportseiten (ab Seite 200) mit Storys, Live-Tickern und Tabellen alle wichtigen Infos.

