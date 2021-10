TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Corona und die zwei Klassen", von Alois Vahrner

Nach Zuckerbrot die Peitsche: Österreichs Regierung setzt nach verpufften Appellen auf Einschnitte für Ungeimpfte.

Innsbruck (OTS) - Spät, aber doch reagiert Österreich auf die wieder kräftig steigenden Corona-Infektionszahlen – nach meist wirkungslosen Impf-Appellen jetzt mit Härte.

Zwischen „Freedom Days“ bis zu neuen Lockdowns reichen in Europa die diskutierten Corona-Maßnahmen. Und dabei gibt es ein ganz klares Muster: In jenen Ländern, in denen es sehr hohe Impfquoten gibt, sind die Inzidenzen weit niedriger und es können die Einschränkungen (wie etwa in Dänemark, Norwegen oder Schweden) fast ganz zurückgefahren werden. Auch in Deutschland wird über das Ende der „pandemischen Notlage“ diskutiert. Hingegen gibt es gerade in Ost- und Südosteuropa, wo die Impfquoten niedrig sind, stark steigende Infektions- und Todeszahlen. Beispielsweise in Rumänien und Bulgarien. Lettland muss sogar erneut in den Lockdown.

Ex-Kanzler Sebastian Kurz hatte wiederholt betont, dass Österreich die Pandemie besser als die meisten anderen Länder im Griff behalten habe - auch bei den Hilfen für die Wirtschaft. Im Umkehrschluss war dann die Politik bisher aber auch dafür mitverantwortlich, dass die Impfquote im internationalen Vergleich zu niedrig blieb. Die frommen Appelle sind meist wirkungslos verhallt, der jüngste Covid-Anstieg ließ die Alarmglocken läuten. Denn Österreich könnte, wenn untätig zugeschaut wird, schnell wieder auf Reisewarnlisten (wie es etwa gerade auch Kroatien vonseiten Deutschlands passiert ist) landen. All das wäre besonders für den sich wieder erholenden Tourismus sehr schädlich.

Nach dem lähmenden Ringen um verpflich­tende 3-G-Regeln am Arbeitsplatz wurde nun der Maßnahmen-Stufenplan bei steigender Belegung der Intensivbetten verschärft – bis hin zu einem „Lockdown für Ungeimpfte“. Wie auch immer der umgesetzt oder kontrolliert werden könnte: Spätestens dann gilt vom Beruf bis zur Freizeit eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Zu hoffen ist, dass dies durch endlich wieder deutliche Impffortschritte nie eintritt.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com