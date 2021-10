Ain Dubai erhellt Dubais Skyline mit atemberaubender Eröffnungsshow

Dubai, Uae (ots/PRNewswire) - Am gestrigen Donnerstag, dem 21. Oktober, wurde das größte und höchste Aussichtsrad der Welt von der Dubai Holding eröffnet.

Tausende nahmen an der Eröffnungsfeier auf der Ain Dubai Plaza teil, die mit unterhaltsamen Familienaktivitäten, Live-DJ-Sets und einer spektakulären Licht-, Drohnen- und Feuerwerksshow aufwartete

Das ultimative Festziel ist offiziell eröffnet! Nach langer Vorfreude hat Ain Dubai, das größte und höchste Aussichtsrad der Welt der Dubai Holding, gestern seine ersten Besucher empfangen. Die erste Fahrt fand um 14 Uhr statt, und die Gäste hatten sich im Voraus angemeldet, um eine 38-minütige Fahrt in den modernen Kabinen zu erleben. An der ersten Fahrt nahmen auch die glücklichen Gewinner des Anfang des Monats veranstalteten Wettbewerbs "Ain Dubai Schatzsuche rund um Bluewaters" teil. Nachdem die Sonne untergegangen war, erleuchtete das fesselnde Rad am Himmel mit einer faszinierenden Licht-, Drohnen- und Feuerwerksshow, während die ganze Welt das große Ereignis verfolgte.

Und das war nicht alles! Der Spaß geht heute um 14 Uhr weiter, mit weiteren Unterhaltungsangeboten im Laufe des Tages und des Abends, darunter Künstler von Flash Entertainment und der Regional Artist Spotlight (RAS) Initiative von Virgin Radio Dubai.

Ronald Drake, General Manager, Ain Dubai sagte: "Es war ein stolzer Moment für uns, ein solches Fest zu veranstalten, um die Welt offiziell willkommen zu heißen und so vielen Besuchern die Möglichkeit zu geben, vieles von dem zu erleben, was Ain Dubai zu bieten hat. Wir waren begeistert von der Resonanz unserer Gäste, die die unvergleichlichen und unvergesslichen gesellschaftlichen und feierlichen Erlebnisse sowie das Unterhaltungsangebot vor der atemberaubenden Kulisse der schillernden Skyline von Dubai sehr schätzten. Das ist erst der Anfang - wir laden alle ein, noch mehr Unterhaltung im Ain Dubai Plaza zu erleben und einen Platz zu reservieren, um einen atemberaubenden 360-Grad-Blick auf Dubai in erstklassigem Komfort zu genießen".

Besucher von Ain Dubai können Bluewaters auch in vollen Zügen genießen, denn das Bluewaters 2021 Street Festival findet ebenfalls auf der Insel statt. Tickets für die Fahrt mit Ain Dubai werden separat ab 130 AED verkauft und können auf www.aindubai.com erworben werden. Die Tickets sind schnell verkauft, also verpassen Sie es nicht!

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.aindubai.com/

