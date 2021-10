FP-Teufel zu Ausreisekontrollen in Scheibbs: ÖVP & Grüne nehmen Bezirk erneut in Geiselhaft!

FPÖ NÖ verurteilt Bezirksabriegelungen: „Das ist der komplette Wahnsinn!“

St. Pölten (OTS) - Für vollkommen „absurd, evidenzbefreit und sinnlos“ hält der freiheitliche Bezirksparteiobmann im Bezirk Scheibbs, LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel die bereits zum zweiten Mal verhängten Ausreisekontrollen im Bezirk Scheibbs. „Das ist eine einzige Schikane und Boshaftigkeit der ÖVP! Was hier geschieht, ist der komplette Wahnsinn. Die Fallzahlen sprechen nicht dafür, die Krankenhäuser sind nicht überlastet, die Gesundheitsversorgung ist nicht gefährdet. Dieser Willkürakt muss unverzüglich rückgängig gemacht werden“, sagt Teufel, der nun abermals rechtlich gegen die Ausreisekontrollen vorgehen wird.

Bezugnehmend auf die von ÖVP und Grünen bewusst gestreute „Horror-Inzidenz“ beruhigt Teufel mit einem Blick auf die absoluten Zahlen. „Von 41.122 Bewohnern des Bezirks Scheibbs werden 0,8 Prozent als positive Fälle geführt. In der Stadt selbst gibt es mit Stand vom 22. Oktober insgesamt 38 positive Fälle. Das sind 0,9 Prozent der Stadtbewohner“, erklärt Teufel. Wieder einmal gibt es in der offiziellen Statistik keine Aufschlüsselung darüber, wie viele positiv getestete Personen keine Symptome haben, wie viele einen milden Verlauf haben und wie wenige tatsächlich schwer erkranken. „Diese Zahlen werden ganz bewusst nicht transparent gemacht, sonst hätte die ÖVP keine Grundlage mehr für ihre Angstpolitik“, so Teufel.

Der Bezirk Scheibbs ist von der ÖVP bereits im April dieses Jahres abgeriegelt worden. „ÖVP und Grüne dürften viel Freude am Einsperren und Drangsalieren der Bevölkerung gefunden haben. Anders sind die erneuten Ausreisekontrollen nicht zu erklären. Wir Freiheitliche werden auch diesmal rechtlich dagegen vorgehen und für die Grund- und Freiheitsrechte unserer Bevölkerung kämpfen“, so Teufel.

