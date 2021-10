FPÖ - Kickl: Schutzhaft für Ungeimpfte ist Verzweiflungsangriff auf die Bevölkerung, um von Korruption abzulenken

Es braucht einen nationalen Schulterschluss gegen diese Irrsinnsregierung, um die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung ist mit ihrem Latein am Ende. Jetzt startet sie mit der Vorbereitung einer Schutzhaft für Ungeimpfte einen Verzweiflungsangriff auf die Bevölkerung. Das ist ein Schritt, der an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte erinnert. Mit der angedrohten Freiheitsberaubung sollen die Menschen in der Impffrage erpresst werden. Was wir hier sehen ist eine Regierung im Korruptionseck, die offenbar durchdreht“, kommentierte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl die heute von der Regierung präsentierten neuen Corona-Zwangsmaßnahmen. Mit den beiden neuen Stufen 4 und 5 auf der Corona-Agenda drohe für Millionen gesunde und symptomfreie Menschen eine Quarantäne von heute auf morgen. Da es offenbar auch beim 3. Stich sehr viele Bürger gebe, die noch abwarten, könnten damit auch geimpfte Menschen nach Ablauf der Gültigkeitsfrist ihrer Corona-Impfung eingesperrt werden, warnte der FPÖ-Obmann.

Besonders skrupellos und unmenschlich sei die Bestimmung, wonach ab Erreichen der 25%-Marke auf den Intensivstationen auch Besuche von Angerhörigen im Krankenhaus oder im Pflegeheim nur noch Geimpften vorbehalten sein soll. Herbert Kickl: „Damit spaltet man die Gesellschaft in einer Art und Weise, das ist skandalös. Kranke Menschen und Senioren im Heim sollen nun den Preis für die Schutzhaft-Gelüste der Bundesregierung zahlen. Das ist einfach nur erbärmlich. Die Regierung hat den zweiten Sommer in Serie verschlafen. Es wurde seit Beginn der Corona-Krise kein einziges zusätzliches Intensivbett von der Regierung geschaffen, und im Spitalswesen wurde alleine im Jahr 2021 das Budget um 130 Millionen Euro gekürzt.“

Was es nun in Österreich brauche, sei ein nationaler Schulterschluss. „Alle Menschen in unserem Land - egal ob geimpft, ungeimpft, genesen oder gesund - sind aufgerufen, gegen diese Irrsinnsregierung aufzustehen, um die von der türkis-grünen verantworteten Spaltung der Gesellschaft zu überwinden“, appellierte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl.

