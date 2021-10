CCTV+: Xi inspiziert ökologische Schutzmaßnahmen im Mündungsgebiet des Gelben Flusses

Beijing (ots/PRNewswire) - Der chinesische Präsident Xi Jinping inspizierte am Mittwoch während seiner Inspektionsreise in der ostchinesischen Provinz Shandong die ökologischen Schutzmaßnahmen an der Mündung des Gelben Flusses in der Stadt Dongying.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas ist, besuchte am Mittwochnachmittag die Anlegestelle an der Mündung des Gelben Flusses, das ökologische Überwachungszentrum des Gelben Flussdeltas und das nationale Naturschutzgebiet des Gelben Flussdeltas und informierte sich vor Ort über den Zustand des Gelben Flusses und die ökologische Umwelt des Gelben Flussdeltas.

Der Gelbe Fluss entspringt auf dem Qinghai-Tibet-Plateau im Westen Chinas und fließt durch die Löss-Hochebene im Norden Chinas. Der Gelbe Fluss, der sich über 5 000 km von Westen nach Osten schlängelt, ist der zweitlängste Fluss Chinas. Er wird als "Mutterfluss" der chinesischen Nation bezeichnet, da das Flussgebiet die chinesische Zivilisation seit dem Altertum ernährt hat.

