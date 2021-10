FASHION ZOO 2021 "EVERYDAY NOW, EVERYDAY FUTURE" International Youth Fashion Culture and Art Festival

Shanghai (ots/PRNewswire) - Unter dem Motto "EVERYDAY NOW, EVERYDAY FUTURE" geht das internationale Festival für Jugendmode und Kunst FASHION ZOO 2021 noch einen Schritt weiter und ermöglicht noch nie dagewesene innovative, gewagte Experimente, verwebt Mode, Kultur und Kunst zu einer neuen Sprache, definiert einzelne Aspekte neu und macht sie attraktiver und erforscht die Zukunft einer skurrilen Modewelt. Gemeinsam mit innovativen internationalen Designern, Künstlern, internationalen Marken, Medien, Kuratoren und Wohltätigkeitsorganisationen wollen wir mit unserem Motto "EVERYDAY NOW, EVEYDAY FUTURE" die Routine durchbrechen. Wir freuen uns darauf, drei Tage und Nächte lang 21 Zukunftsstationen zu präsentieren und gemeinsam eine modische Gemeinschaft der Jugendkultur zu gestalten. In vier Themenbereichen werden wir unsere Zukunftsvision ansprechen. Von der Avantgarde-Show "Boundless Fashion" bis zum Höhepunkt der "New Sustainable Wave", von der Vielfalt der "Limitless Art" bis zu den unendlichen Möglichkeiten von "Innovation Roam", kommunizieren wir über Ost und West hinweg, durchbrechen die Grenzen von Mode und Kultur und verbinden uns mit inspirierenden Innovatoren rund um den Globus. Wir sind dabei, die 21 Zukunftsstationen zu starten.

Die grenzüberschreitende internationale Show umfasst Avantgarde-Inspiration und -Kreativität, Experimente junger Designer, Foren zur Branche und ihrer Zukunft, die Bewegung hin zur nachhaltigen Mode, trendige Sonderausstellungen im Bereich Kultur, und einen eindrucksvollen Kunstraum, der globale Kreationen zusammenbringt, ein IP-Event, das sich eng an den Trend der Gen-Z-Kultur anlehnt, und themenreiche interaktive Erlebnisse. FASHION ZOO 2021 ist eine Plattform für den weltweiten kreativen Austausch und deckt alle Aspekte der trendigen Kultur ab und unterstützt die Kreativität junger Menschen im In- und Ausland aus allen Bereichen der Mode, Kunst und Kultur - vom Fest für die Augen bis zur Kollision der Sinne, von der beflügelten Fantasie bis zu den führenden neuen Trends. Mit mehr als 20 globalen jungen Designern, mehr als 10 international renommierten Marken, mehr als 20 Top-Kunstuniversitäten aus dem In- und Ausland, mehr als 150 jungen Kunstschaffenden und mehr als 6 Verbindungen zu maßgeblichen Institutionen und Organisationen verbreitet und erforscht das FASHION ZOO 2021 International Youth Fashion Culture and Art Festival die Mode und die Jugendkultur mit Einflüssen aus der ganzen Welt, durchbricht die Grenzen zwischen Ost und West, interagiert mit kreativen Effekten und veranstaltet ein Festival, das wirklich den "Spielern der Zukunft" gehört.

