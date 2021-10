EANS-DD: Kapsch TrafficCom AG / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Personenbezogene Daten:

Mitteilungspflichtige Person:

Name: Traditio-Privatstiftung (FN 173080 f) (Juristische Person)

--------------------------------------------------------------------------------

Grund der Mitteilungspflicht:

Grund: Meldepflichtige Person ist eine juristische Person in enger Beziehung zu einer Person mit Führungsaufgaben

Vor- und Zuname: Mag. Georg Kapsch

Funktion: Vorsitzender des Vorstands

--------------------------------------------------------------------------------

Angaben zum Emittenten:

Name: Kapsch TrafficCom AG

LEI: 529900PD3SI453KAW989

--------------------------------------------------------------------------------

Angaben zum Geschäft:

ISIN: AT000KAPSCH9

Beschreibung des Finanzinstruments: Geschäftsanteil an DATAX HandelsgmbH im Nominale von EUR 6.056,07 (rund 16,67% des Stammkapitals). Geschäftsart: Erwerb/an Bedingung geknüpftes Geschäft

Datum: 21.10.2021; UTC+02:00

Handelsplatz: Wien

Währung: Euro

Preis Volumen

n.a. n.a.

Gesamtvolumen: n.a.

Gesamtpreis: n.a.

Durchschnittspreis: n.a.

--------------------------------------------------------------------------------

Erläuterung: Geschäftsanteil an DATAX HandelsgmbH im Nominale von EUR 6.056,07 (rund 16,67% des Stammkapitals), welcher im Zuge einer entflechtenden Abspaltung von ALUK Privatstiftung auf Traditio Privatstiftung übergeht. DATAX HandelsgmbH hält über ihre 100%-Tochtergesellschaft KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH derzeit 8.227.831 Aktien an der Kapsch TrafficCom AG. Ein Preis für Kapsch TrafficCom AG wurde nicht ermittelt, da Gegenstand der Transaktion die Übertragung von Anteilen an Kapsch BusinessCom AG ist.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

A-1120 Wien

Telefon: +43 50811 1122

FAX: +43 50811 99 1122

Email: ir.kapschtraffic @ kapsch.net

WWW: www.kapsch.net/ktc

ISIN: AT000KAPSCH9

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Investorenkontakt:

Hans Lang

Investor Relations Officer

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich

T +43 50 811 1122

IR.kapschtraffic@kapsch.net