Elite3/2021 Die Herbst-Trends

Einmalig. Erlesen. Edel.

Wien (OTS) - Voilà: Die Herbst-Ausgabe von elite ist da: Mit umfangreichen Infos für Menschen, die an Lifestyle, Luxus, Genuss, Mode und feiner Lebensart interessiert sind – druckfrisch, edel, spannend und topaktuell.

Unser besonderes Special diesmal: Wie man vererbt, Rechtshürden kreative überwindet und Erbschleicher gekonnt austrickst.

Editorial

Der Tod: Über die meisten Menschen bricht er herein wie ein Unwetter. Doch es lohnt sich, schon zu Lebzeiten darüber zu sinnieren. Denn: Der Tod ist teuer. Eine Bestattung kostet schon einmal von 3.000 Euro aufwärts bis in den hohen fünfstelligen Bereich. Und auch das Erbe will richtig geregelt sein. Will man nicht die Hinterbliebenen im Streit zurücklassen.

COVERSTORY

So sterben Sie richtig

Wenn die Tage kürzer werden, kommt die Zeit, in der wir das machen, was wir am liebsten verdrängen: Die Auseinandersetzung mit dem Tod. Was es beim Vererben zu beachten gilt, wann das Testament Gültigkeit besitzt, wie man die Fallstricke des Erbrechts am besten übersteigt, woran man für das gewünschte Begräbnis denken sollte und wie so ein traditioneller Wiener Leichenschmaus abläuft, das lesen Sie im 17-seitigen Sonderteil der aktuellen Elite-Ausgabe.

Direkt vom Laufsteg

Farbenfroh, gemustert, schlicht: Die aktuellen Herbst-Mode-Trends direkt von den Catwalks der internationalen Modemarken.

Walk This Way

Apropos Laufsteg: Der inszeniert sich immer mehr als Gesamtkunstwerk. Elite präsentiert die ausgefeiltesten Kulissen und außergewöhnlichsten Runway-Locations der Modehäuser.

Bon Anniversaire

Louis Vuitton feiert 200 Jahre. Elite lässt die Geschichte des Labels Revue passieren.

Meisterstücke

Ein edler Chronometer am Handgelenk kann zugleich eine Wertanlage für die Ewigkeit sein. Elite hat die luxuriösesten Zeiger der Zeit für Sie zusammengetragen.

Luxus-Schmieden

Eine Entdeckungstour hinter die Kulissen der großen Maisons. Filigrane Handwerkskunst, außergewöhnliche Verfahren und die innovative Kreativität der exklusiven Marken.

Limited!

In der Regel sind sie auf eine bestimmte Stückzahl limitiert – Sondereditionen. Entstanden in Zusammenarbeit mit externen Designern bzw. Künstlern oder als Hommage an berühmte Persönlichkeiten. Elite stellt die angesagtesten Kollektionen des Jahres vor.

Be Like A Star

Immer mehr VIPs haben eigene Kosmetikartikel auf den Markt gebracht. Alles über die Stars und ihre Produkte.

Weiters lesen Sie in der druckfrischen elite auf 166 Seiten u.a.:

IT-Pieces. Art Bags, Teddy, Big Boots und vieles mehr.

Trés Chic. Die Hingucker der Saison, die Ihr Outfit noch edler werden lassen.

Luxuriös durch den Herbst. Die angesagtesten Schmuckstücke der Saison.

Gaumen-Freuden. Die beliebtesten Kulinarik-Tempel.

Rundum verwöhnt. Wo der Jet-Set nächtigt. beliebtesten

Herbstnews. Die Duft-Stars der Saison.

Herbst-Look. Das passende Make-Up für trübe Tage.

Skin-Care. Effektive Pflegeprodukte für die kalte Jahreszeit.

Society. Von der Promi-Hochzeit im Stephansdom bis zum Red Carpet in Venedig.

Rückfragen & Kontakt:

MG MedienGruppe GmbH

Zieglergasse 1, A-1072 Wien/Vienna, Österreich/Austria

T: +43 1 522 14 14

E: office @ mgmedien.at