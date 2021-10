„Sport am Sonntag“ mit Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Magdalena Lobnig live im Studio

Am 24. Oktober um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 24. Oktober 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Weltcup-Auftakt in Sölden

Das traditionelle erste Kräftemessen der Ski-Asse auf dem Tiroler Gletscher.

Weltmeisterinnen Daniela Iraschko-Stolz und Sara Marita Kramer live zu Gast

Die österreichischen Skispringerinnen heben ab in die Olympia-Saison.

Bronzemedaillengewinnerin Magdalena Lobnig live im Studio

Die Olympia-Dritte im Rudern legt sich nach überstandener Verletzung wieder voll in die Riemen.

Top-Stars beim Wiener Tennisturnier

Gleich 4 Top-Ten-Spieler schlagen beim ATP-500 in der Stadthalle auf.

Historische Turn-WM für Vinzenz Höck

Der Steirer zieht als erster Österreicher in ein WM-Gerätefinale ein.

