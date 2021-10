ORF III am Wochenende: Premieren-Doppel im vierteiligen „zeit.geschichte“-Abend zur Regionalgeschichte Oberösterreichs

Außerdem: „Erlebnis Bühne“-Abend mit u. a. „10 Jahre Erlebnis Bühne – Die schönsten Momente“, „Goldene Note: Das Herbstkonzert“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information taucht am Samstag, dem 23. Oktober 2021, in die jüngere Historie Oberösterreichs ein und zeigt ab 20.15 Uhr zwei Neuproduktionen zur Geschichte des Salzkammerguts sowie zum früheren Landeshauptmann Heinrich Gleißner. Am Sonntag, dem 24. Oktober, präsentiert ORF III im Hauptabend „10 Jahre Erlebnis Bühne – Die schönsten Momente“ sowie im Spätabend das Herbstkonzert der „Goldenen Note“. Außerdem erinnert „Erlebnis Bühne“ ab 17.10 Uhr mit zwei Sendungen an die kürzlich verstorbenen Opernsängerin Edita Gruberova.

Samstag, 23. Oktober

Tagsüber begibt sich „Unser Österreich“ für eine neue Ausgabe von „Genussland Österreich“ auf eine „Kulinarische Reise durch das Burgenland“ (16.15 Uhr) – gemeinsam mit Gerald Fleischhacker sowie mit Schülerinnen und Schülern der Weinakademie Rust. Anschließend um 16.40 Uhr präsentiert ORF-Moderatorin Barbara Stöckl eine neue Folge von „Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge“. Zu Gast im Salzburger Freilichtmuseum sind Sabine Holzinger, bekannt als eine der beiden Frontfrauen der Mundartband „DIE SEER“, und Ex-Skirennläufer Hans Grugger.

Ein prägendes Kapitel der oberösterreichischen Landesgeschichte ist jenes des Salzkammerguts, dem sich die ORF-III-„zeit.geschichte“ zum Auftakt des zweiten Regionalgeschichte-Themenabends im Oktober widmet: Die Dokumentation „Sommerfrische, Widerstand und Nazigold – Geschichte des Salzkammerguts“ (20.15 Uhr) von Robert Altenburger porträtiert die Region im Spannungsverhältnis zwischen Brauchtum und teils ambivalenter österreichischer Zeitgeschichte. Die Gegend um Bad Ischl und Hallstatt war in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs Zufluchtsort für viele prominente Nazigrößen. Andererseits steht das Salzkammergut für eine starke Widerstandsbewegung, die ihren frühen Ausgang in der Arbeiterbewegung fand. Dazu kommt die Mentalität der Bevölkerung, die gegen Unterdrückung durch Obrigkeiten seit jeher mit Abwehr reagiert hat. Um 21.05 Uhr zeigt ORF III eine von Karin Schiller gestaltete neue Ausgabe der Reihe „Baumeister der Republik – Die Landeshauptleute“ über Heinrich Gleißner, der Oberösterreich als Landeshauptmann 30 Jahre lang prägte. Es folgen die Dokus „Oberösterreich – Im Bann von Krieg und Besatzung“ (21.55 Uhr) und „Geheimnisvolle Orte – Hitlers Linz“ (22.45 Uhr).

Sonntag, 24. Oktober

Am Sonntagnachmittag gedenkt ORF III der kürzlich verstorbenen Sopranistin Edita Gruberova mit zwei „Erlebnis Bühne“-Ausgaben. Den Auftakt macht dabei um 17.10 Uhr Jean-Pierre Ponnelles Verfilmung von Verdis „Rigoletto“ von 1982, in der Gruberova an der Seite von Luciano Pavarotti als Gilda zu sehen und hören ist. Danach um 19.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation „Die Kunst des Belcanto“: Claus Wischmann und Stefan Pannen haben die wichtigsten Stationen von Gruberovas Karriere zusammengefasst.

Im Hauptabend präsentiert Barbara Rett anlässlich des 10. Sendergeburtstags, den ORF III am Nationalfeiertag begeht, „10 Jahre Erlebnis Bühne – Die schönsten Momente“ (20.15 Uhr). Auf dem Programm stehen die persönlichen Höhepunkte der ORF-Kulturlady, in denen verschiedene Genres, vielfältige Partnerschaften und besondere Orte quer durch Österreich bedacht werden: von der Wiener Staatsoper oder der Hausoper in Bregenz über das Theater an der Wien oder den Steinbruch in St. Margarethen bis hin zur styriarte, der Mozartwoche oder den Elīna-Garanča-Galas und Rudolf Buchbinders Grafenegg-Festival. Anschließend in „Humor nach Noten mit Otto Schenk“ (21.45 Uhr) erzählt der erfolgreiche Opernregisseur von seiner ersten Begegnung mit der klassischen Musik und von seinen Treffen mit den berühmtesten Dirigenten der Welt. Der „Erlebnis Bühne“-Abend schließt mit „Goldene Note: Das Herbstkonzert“ (22.45 Uhr). Beim Herbstkonzert, organisiert von der International Music Foundation, treten einige der besten jungen Talente der „Goldenen Note“ auf. Mit dabei sind Hristina Panova (Violine), Amira Abouzahra (Violine), Madeleine Hogg (Klavier), Kanon Huang (Violoncello), Max Weller (Klavier), Aleksander Simic (Violoncello) und Elvis Herndl (Violoncello), die das Publikum im ORF RadioKulturhaus mit den schönsten Werken der klassischen Musik bezaubern.

