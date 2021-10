„Bürgeranwalt“: Groteske um Absonderungsbescheide – warum werden Corona-Kontaktpersonen unterschiedlich behandelt?

Groteske um Absonderungsbescheide – warum werden Corona-Kontaktpersonen unterschiedlich behandelt?

Nachdem ein Mitarbeiter in einem Wiener Unternehmen an Covid-19 erkrankt war, wurde neun seiner Kolleginnen und Kollegen von der Behörde aufgetragen, zu Hause zu bleiben. Acht bekamen in weiterer Folge einen Absonderungsbescheid. Damit kann der Betrieb die Löhne, die er weiterbezahlt, vom Staat ersetzt bekommen. Warum bekam ein betroffener Mitarbeiter keinen Absonderungsbescheid? Volksanwalt Bernhard Achitz kritisiert, dass die zuständigen Behörden in solchen Fällen zu wenig kommunizieren.

Eine kostspielige Heimtherapie für Fritz – wird sie von der Sozialversicherung noch immer abgelehnt?

Fritz K. hat eine seltene Krankheit namens Mukopolysaccharidose Typ 2. Er benötigt eine lebensnotwendige Enzymersatztherapie. Dafür muss der schwerbehinderte Jugendliche jede Woche für insgesamt sechs Stunden ins Spital. Seine Familie würde diese Infusion lieber zu Hause als Heimtherapie durchführen. Doch die damals zuständige Wiener Gebietskrankenkasse lehnte eine Bewilligung ab, obwohl in ähnlichen Fällen die Heimtherapie genehmigt wird. Gibt es nun nach zwei Jahren eine Lösung?

Im Zentrum von Ossiach soll ein Supermarkt gebaut werden – Anrainer/innen protestieren gegen den Standort

Es sei nichts gegen die Ansiedelung eines Nahversorgers in Ossiach einzuwenden, sagen Kritiker/innen des Projekts. Aber den Standort an einem der schönsten, unverbauten Flecken am See, in unmittelbarer Nähe zum berühmten Stift, nicht für touristische Zwecke zu entwickeln, sei „Wahnsinn“. Daher schlagen sie ein alternatives Grundstück für den Supermarkt vor. Der Diskussion stellt sich der Bürgermeister von Ossiach.

