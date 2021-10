Aris Alexander Blettenberg gewinnt den 16. Internationalen Beethoven Klavierwettbewerb

Der 27-jährige Pianist und Komponist aus Deutschland überzeugte die Jury beim Finale im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins

Wien (OTS) - Der 27-jährige deutsche Pianist Aris Alexander Blettenberg geht als Gewinner aus dem 16. Internationalen Beethoven Klavierwettbewerb Wien hervor. Er überzeugte die Jury mit seiner Darbietung von Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 15 und setzte sich damit im Finale am 21. Oktober 2021 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins gegen Dasol Kim und Philipp Scheucher durch. Blettenberg erhält einen Konzertflügel der Firma Bösendorfer Modell 200 sowie 10.000 € von der RPR Privatstiftung gestiftetes Preisgeld.

Aris Alexander Blettenberg wurde 1994 in Mühlheim an der Ruhr geboren. Seine Ausbildung erhielt er an der Hochschule für Musik und Theater München und am Mozarteum Salzburg. Derzeit studiert er in Hannover. Blettenberg tritt als Pianist, Dirigent und Komponist in Erscheinung, er ist Gewinner des Internationalen Hans-von-Bülow-Wettbewerbs 2015, Träger des Steinway-Förderpreises 2019 und des Bayerischen Kunstförderpreises 2020. Er konzertierte bereits in renommierten europäischen Konzertsälen wie der Wigmore Hall London, dem Konzerthaus Berlin und dem Muziekgebouw Amsterdam.

Dasol Kim aus Südkorea und der Österreicher Philipp Scheucher wurden ex aequo mit dem 2. Preis ausgezeichnet und erhalten Preisgelder im Wert von je rund 6000 €, der eine gestiftet von Jasminka Stančul-Cernko und Willibald Cernko, der andere als Rita-Medjimorec-Gedächtnispreis von Heinz Medjimorec.

mdw-Rektorin Ulrike Sych begrüßt mit dem 16. Internationalen Beethoven Klavierwettbewerb „ein starkes Zeichen für Kunst und Kultur in herausfordernden Zeiten.“ Jan Jiracek von Arnim, Klavierprofessor an der mdw und künstlerischer Leiter des Wettbewerbs, streicht das außergewöhnliche Niveau der Darbietungen hervor: „Der Beethoven Klavierwettbewerb gibt einer jungen Klaviergeneration die Möglichkeit, an der Auseinandersetzung mit dem musikalischen Genie Beethovens zu wachsen – mit dem Finale 2021 können wir erneut den Blick in eine hoffnungsvolle Zukunft richten.“

Der Internationale Beethoven Klavierwettbewerb Wien wurde 2021 zum bereits 16. Mal von der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst ausgerichtet. Es ist der älteste und größte von der mdw veranstaltete Wettbewerb. Zu den bisherigen SiegerInnen zählen Mitsuko Utchida, Stefan Vladar, Jasminka Stančul, Antti Aleksi Siirala und zuletzt Rodolfo Leone (2017). Der Wettbewerb wird seit 1961 alle vier Jahre veranstaltet. In internationalen Vorauswahlen stellten sich Anfang 2020 rund 230 junge PianistInnen aus aller Welt der Jury vor. 34 Talente traten dann – nach einer pandemiebedingten Verschiebung – im Frühjahr 2021 zu einer virtuellen ersten Runde an. Die zweite Runde des erstmals in seiner Geschichte in hybrider Form veranstalteten Wettbewerbs fand am 18. und 19. Oktober live in Wien statt. Die drei Finalisten konzertierten schließlich mit der Webern Kammerphilharmonie unter der Leitung von Vladimir Kiradjiev im vollbesetzten Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Das Finale wurde zudem in der mdw-Mediathek international via CueTv gestreamt.

Je 2000 € Preisgeld, gestiftet von der RPR Privatstiftung erhalten Rachel Breen (4. Preis), Maximilian Kromer (5. Preis) und Yeon-Min Park (6. Preis).

Den Molly Joó-Máthé Sonderpreis (1200 €) für den jüngsten Teilnehmer des Wettbewerbs, der das Finale nicht erreicht, erhält Viktor Soos. Philipp Scheucher erhält den Klemens Kramert-Sonderpreis (1500 €) für den bestplatzierten Teilnehmer aus Österreich.

www.mdw.ac.at

beethoven-comp.at

Rückfragen & Kontakt:

Isabella Pohl, MA

mdw Presse/Büro der Rektorin

T +43 1 71155-7434

pohl @ mdw.ac.at

mdw.ac.at/presse