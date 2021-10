Team Vorarlberg radelt für den guten Zweck bei der „24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL“

9 Bundesländer – 9 Tage – 9 Teams: Promis engagieren sich

Wien (OTS) - Das Team Vorarlberg hat die vierte Etappe der ORF-LICHT INS DUNKEL-Radchallenge heute (Freitag, 22. Oktober 2021) mit 820 Kilometern in 24 Stunden gekonnt gemeistert. Die teilnehmenden Promis und Profisportlerinnen und -sportler rund um Teamkapitänin Anita Wachter haben somit den zweiten Platz erobert. Jeder geradelte Kilometer bringt Spenden für LICHT INS DUNKEL.

Teamkapitän und Ex-Skiläuferin Anita Wachter freute sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen – ORF-Radio-Vorarlberg-Moderator Roman Neugebauer, Radprofi Matthias Brändle, Radrennfahrer Dominik Amann, Karate-Olympiamedaillengewinnerin Bettina Plank und Skibergsteiger Daniel Zugg über das gute Ergebnis: „Ich bin überwältigt, welche Reserven das Team in der Nacht noch mobilisiert hat.“

Für den Vorarlberger Team-Sponsor, Geschäftsführer Michael Temel von der Firma Gunz, war die Teilnahme an der LICHT INS DUNKEL-Aktion selbstverständlich: „Soziale Verantwortung genießt in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert. Wir sind jedes Jahr bei LICHT INS DUNKEL dabei.“

Die 24-Stunden-Radchallenge für LICHT INS DUNKEL

Unter dem Titel „9 Bundesländer – 9 Tage – 9 Teams: 24 Stunden für den guten Zweck“ engagieren sich heuer insgesamt 54 Promis, Profi-und Heeressportler/innen für die Spendensammelaktion zugunsten von LICHT INS DUNKEL. In jedem Bundesland startet wöchentlich je ein Team – angeführt von einem Teamkapitän oder von einer Teamkapitänin – in den Wettkampf um die meistgefahrenen Kilometer innerhalb von 24 Stunden.

Die fünfte Etappe wird am 28. Oktober in Kärnten, im Hervis Store Atrio in Villach, ausgetragen.

Die drei besten Teams treten im Finale am 23. November gegeneinander an.

Hauptspender des Finales sind der Werkzeughersteller Einhell und der Fachmarkt für Werkzeuge Zgonc, sie spenden für jeden geradelten Kilometer des Finales 100 Euro. Die Austragungs-Locations in den Bundesländern stellt die Sporthandelskette Hervis zur Verfügung.

Alle Informationen zur Spendensammelaktion unter lichtinsdunkel.ORF.at

