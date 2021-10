ÖAAB-Zarits: Frühstarterbonus nun für alle Beschäftigten unabhängig vom Dienstgeber gesichert!

Wien (OTS) - „Mit dem Frühstarterbonus wurde bereits im vergangenen Jahr ein System geschaffen, mit dem jene unterstützt werden, die unmittelbar nach der Pflichtschule mit einer beruflichen Tätigkeit begonnen haben. Mit dem damaligen Beschluss war es leider nicht möglich, auf die andere Regelungssystematik im Pensionsrecht des öffentlichen Dienstes gleichzeitig Rücksicht zu nehmen. Daher haben wir uns als Arbeitnehmervertretung dafür eingesetzt, dass diese Lücke nun geschlossen wird. Ab 1. Jänner 2021 können auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Öffentlichen Dienst, der Bahn und der Post den Frühstarterbonus in Anspruch nehmen“, so ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits erfreut.



„Besonders erfreulich ist es für uns als Arbeitnehmervertreter, dass es sich nun künftig für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch mehr auszahlen wird, wenn jemand früh zu arbeiten begonnen hat. Mit dem Frühstarterbonus wird diese Leistung nun belohnt, und das Erlernen eines Berufes aufgewertet. Das gilt nun auch für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst, die gerade in Zeiten der Krise dieses Land am Laufen halten“, betont Zarits.



„Für jeden gearbeiteten Monat zwischen 15 und 20 Jahren wird die Pension um einen Euro pro Monat erhöht. Das sind bis zu 840 Euro im Jahr, wenn man das 13. und 14. Gehalt mit einrechnet“, erklärt der ÖAAB-Generalsekretär abschließend.





Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Bundesleitung

Mag. Nikola König-Weixelbraun

+43 (1) 40 141 595

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com