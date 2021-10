Große Turbulenzen und kleine Lügen mit dem ORF-Komödien-Doppel

„Walking on Sunshine“ und „Familiensache“ mit neuen Folgen am 25. Oktober in ORF 1

Wien (OTS) - Neue Enthüllungen, ein unmoralisches Angebot, Gedanken ans Jenseits und überraschender Besuch von der Polizei: Beste Fernsehunterhaltung ist am ORF-1-Serienmontag wieder garantiert, wenn am 25. Oktober 2021 neue Folgen von „Walking on Sunshine“ (20.15 Uhr) und „Familiensache“ (21.05 Uhr) auf dem Programm stehen.

Mehr zu den Inhalten

Walking on Sunshine: Folge 26 (Serienmontag, 25. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Proschat Madani, Robert Palfrader, Aaron Karl, Selina Graf und Harald Windisch sowie Günther Lainer, Tarek Leitner und Richard Lugner in Episodenrollen; Regie: Holger Barthel

Die Affäre um die falsche Berichterstattung über die Bundeskanzlerin Wu (Daniela Kong) weitet sich aus. Tilia (Proschat Madani) steht das Wasser bis zum Hals. Da vertraut sie sich überraschend der Person an, der sie eigentlich oft misstraut, nämlich Conny (Selina Graf). Auch Lukas (Aaron Karl) ist in die Enge getrieben, weil Jana (Tanja Raunig) weiß, dass er an der Entführung von Otto (Robert Palfrader) beteiligt war. Bei Karl (Harald Windisch) sitzt der Schock tief, als er erfährt, in welch abstruse Geschäfte ihn die Russen wirklich verwickeln wollen. Zum Drüberstreuen macht ihm auch noch seine Exfrau Tilia ein unmoralisches Angebot. Und Otto entscheidet, dass sein Publikum ihn nie vergessen darf. Er bastelt sich einfach einen eigenen Nachruf, der aber blöderweise erst auf Sendung gehen wird, wenn Otto verstirbt, oder?

„Walking on Sunshine“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Dor Film.

Familiensache: Folge 6 (Serienmontag, 25. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Katrin Lux, Robert Stadlober, Andreas Vitásek und Margarethe Tiesel sowie Kristina Sprenger in einer Episodenrolle; Regie: Esther Rauch

Wer lügt seine Kinder nicht schon mal an? Andi (Robert Stadlober), Dani (Katrin Lux) und Oma Margarete (Margarethe Tiesel) haben wirklich ein Talent dazu, das sogar Dr. Nemeth (Andreas Vitásek) perplex macht. Und obwohl Familienfeiern eigentlich zu den einfachsten Übungen gehören sollen, sind überraschenderweise Geburtstage für die Pichlers ein rotes Tuch. Wenigstens lernt Dani ihre neue beste Freundin Helga (Laura Hermann) kennen, wenn auch nur über unerfreuliche Umwege, und Luki (Leopold Pallua) darf seiner Sammelleidenschaft nachgehen. Fragt sich nur, warum dann plötzlich die Polizei vor der Türe steht?

„Familiensache“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Interspot Film (basierend auf dem Format „La Famiglia“ von Studio Israel, vertrieben durch Armoza Formats).

Die Sendungen werden auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream bereitgestellt und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand angeboten. Alle Folgen von „Walking on Sunshine“ (Staffeln eins bis drei) und „Familiensache“ sind außerdem schon jetzt auf Flimmit (www.flimmit.at) zu sehen.

