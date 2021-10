SPÖ-Termine von 25. Oktober bis 31. Oktober 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 25. Oktober 2021:

10.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr moderiert anlässlich der Parliamentary Conference on diversity, inclusiveness and non-discrimination against racism and intolerance in Europe die Session “Europes political landscape in 2021 – the normalisation of racism” (Paris).

14.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt in Kooperation mit der Foundation for European Progressive Studies (FEPS), der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), des Think Tank for Action on Social Chance (TASC), der österreichischen Arbeiterkammer (AK) und der Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT) zu einer Onlinekonferenz zum Thema „Steuern & Investitionen“. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/89vbsh8s.

MITTWOCH, 27. Oktober 2021:

13.00 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, Vorsitzender der interfraktionellen Westsahara-Gruppe im EU-Parlament, spricht gemeinsam mit dem Polisario-Vertreter für Europa Oubi Buchraya Bachir im Rahmen einer Pressekonferenz über die neuesten Entwicklungen nach dem EuG-Urteil zur Annullierung des EU-Assoziierungsabkommens mit Marokko (Press Club Brussels Europe, Rue Froissart 95, 1040 Brussels).

DONNERSTAG, 28. Oktober 2021:

12.00 Uhr Petra Bayr, SPÖ-Abgeordnete und Vorsitzende des European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF), spricht anlässlich der Gender Equality Index 2021 Conference zum Thema “How did COVID-19 affect sexual and reproductive rights”. Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter https://tinyurl.com/ujh2rc7u.

18.30 Anlässlich des Equal Pay Day nimmt SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner an einer Online-Diskussionsveranstaltung der SPÖ-Frauen St. Pölten teil. Näher Informationen finden Sie unter: https://tinyurl.com/6zyeemks

FREITAG, 29. Oktober 2021:

17.00 Uhr Bei einer Gedenkveranstaltung der SPÖ und Freiheitskämpfer Favoriten spricht SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr beim Mahnmal für die Opfer des Faschismus am Reumannplatz in Wien, Favoriten.

