Neue Planetariumsshow „Hubble.Space.Telescope“

Ab 3. November können Weltraumfans ein technisches Wunderwerk auf seiner Reise um die Erde begleiten.

Wien (OTS) - Am 24. April 1990 wurde das Hubble Weltraumteleskop mit einem Space Shuttle in eine Umlaufbahn um die Erde ausgesetzt und umkreist unseren Planeten in einer Höhe von mehr als 500 km über der Erdoberfläche. Seither liefert das Teleskop atemberaubende Bilder unseres Universums und kann als eine der erfolgreichsten wissenschaftlichen Missionen bezeichnet werden. „Hubble“ hat unser Verständnis vom Kosmos grundlegend verändert!

Im Jahr 2020 feierte das Teleskop seinen 30-jährigen Geburtstag. Die Showproduktion des Planetarium Wien hätte ein Geburtstagsgeschenk werden sollen, doch leider ist die Party – wie viele andere auch – der Pandemie zum Opfer gefallen. Nun ist jedoch die Zeit gekommen!

Atemberaubende Technik im Planetarium

Das Planetarium Wien ist mit dem größten Sternenprojektor der Fa. Zeiss, dem „Universarium M9“ ausgestattet, der für einen brillanten und wetterunabhängigen Sternenhimmel sorgt. Bilder, Illustrationen und Videoanimationen werden mit der neuesten Ganzkuppel-Projektion „Zeiss Velvet LED“ projiziert. Die gesamte Planetariumskuppel – mit einem Durchmesser von 20 Metern – stellt dabei eine riesige zusammenhängende Projektionsfläche dar.

Beide Projektionssysteme werden gemeinsam von einer Software gesteuert und bilden damit ein kongeniales Duo, das in der neuen Produktion „Hubble.Space.Telescope“ umfassend zum Einsatz kommt. Viele Bilder, die Hubble im Laufe seiner mehr als 30-jährigen Karriere aufgenommen hat, erstrahlen durch die Projektion im Planetarium in einer neuen Perspektive.

Die Show ist eine Eigenproduktion des Planetarium Wien und wird vom Team des Planetariums live moderiert. Sie ist ab 3. November 2021 im Abendprogramm des Planetariums zu sehen.

Weitere Infos und das gesamte Programm unter www.planetarium.wien .



Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699 189 177 58

E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at



Dr. Michael Feuchtinger

Leiter Astronomische Einrichtungen

Planetarium Wien | Kuffner & Urania Sternwarte

Oswald Thomas Platz 1, 1020 Wien

Tel.: 01/89 174 150 101

Mobil: 0699 13 67 44 49

E-Mail: michael.feuchtinger @ vhs.at