SPÖ Kärnten: Bund zahlt keinen Bonus für Corona-Held*innen im Rettungs- und Krankentransportdienst und für Zivildiener

Sucher: Selektive Wahrnehmung von den Türkisen sind wir ja gewohnt, aber sitzen die Grünen nicht auch im Parlament in Wien?

Klagenfurt (OTS) - Die gute Nachricht: Nach langen und zähen Verhandlungen mit dem Bund konnten endlich die längst überfällige Bonuszahlungen für Stützen und Held*innen der Corona fixiert werden. Bonuszahlung von einheitlich 500 Euro werden an alle medizinischen und pflegenden Mitarbeiter in den Krankenanstalten sowie in der mobilen, teilstationären und stationären Pflege und eingeschränkt auf Pflegeleistungen im Bereich der Behindertenhilfe ausbezahlt. Ebenso erhält das Reinigungspersonal, das im unmittelbaren Umfeld von pflege- und betreuungsbedürftigen Personen tätig gewesen ist, den Bonus. Die schlechte Nachricht: Die türkis-grüne Koalition konnte nicht davon überzeugt werden diesen Bonus auch den Mitarbeiter*innen im Rettungs- und Krankentransportdienst sowie Zivildiener zu kommen zu lassen.

„Wir sind ja gewohnt, dass die Türkisen keine politischen Entscheidung treffen können ohne sich demonstrativ den Sparstrumpf überzuziehen. Irgendwo muss immer geknausert werden und das wird dann als politischer Erfolg verkauft. Ich sehe keinen Erfolg darin einem 18-jährigen Zivildiener, der in der Corona-Pandemie für unser Land und seine Menschen seine Gesundheit, ja sein Leben in die Waagschale geworfen hat, um anderen zu helfen, eine Bonuszahlung von 500 Euro zu verweigern“, betont SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, auch angesichts der Freigebigkeit, die die ÖVP ansonsten mit Steuergeld an den Tag legt, solange damit Jubel-Inserate der Bundesregierung und mutmaßlich gefälschte Umfragen bezahlt werden.

Aber dieser Art der selektiven Wahrnehmung von Leistung und Wert sei ja mittlerweile von der „neuen“ ÖVP keine Neuigkeit mehr, so Sucher weiter. „Umso negativer überraschen uns einmal mehr die Grünen. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, verzichten sie auf ihr soziales Gewissen. Schön wäre es, wenn die Grünen wieder einmal wirklich überraschen und einmal nicht einknicken. Rettungs- und Krankentransportdienst sowie Zivildiener - auch für diese Corona-Held*innen fordern wir einen Bonus. Alles ander wäre nicht sehr anständig von Ihnen, Herr Vizekanzler Kogler, Zivildiener a.D.“, so Sucher.

