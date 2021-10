SPÖ-Vorderwinkler: „Bildungsministerium kommuniziert nur noch montags mit Schulen - Herbstferien warten deswegen aber nicht bis Dienstag“

Was unternimmt Bildungsministerium, um Quarantäne-Chaos nach Herbstferien vorzubeugen? Was tun, damit nicht wieder ganze Klassen und Schulen geschlossen werden?

Wien (OTS/SK) - An Stelle von Stabilität, wie die Regierung sie mantraartig täglich versucht Österreich einzureden, setzt sich das Regierungschaos fort. So wartete man gestern bei der Pressekonferenz des Bildungsministers etwa vergeblich auf klare Ansagen für die Schulen, was nach den Herbstferien besser gemacht werden soll als nach den Sommerferien, um diesmal ein Quarantäne-Chaos zu verhindern. „Der Bildungsminister lässt sich jedes Mal aufs Neue von Ferien und der darauffolgenden Rückkehr an die Schulen überraschen. Gerade so, als wären Sommer- und Herbstferien nichts, womit man rechnen könne“, reagiert SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler enttäuscht. „Dass das Bildungsministerium nur noch montags mit den Schulen kommuniziert, um das Lehrpersonal zu entlasten, ist zwar grundsätzlich in Ordnung, aber das heißt nicht, dass die Herbstferien deswegen warten und erst am Dienstag beginnen“, klärt Vorderwinkler auf, dass am vergangenen Montag den Schulen nicht kommuniziert wurde, was sie nach den Ferien zu unternehmen hätten. Hinzu kommt nunmehr, dass die Corona-Kommission Schritt für Schritt wieder ganz Österreich auf „rot“ stelle. Ob die Schulampel – möglicherweise in den Herbstferien - nachziehen werde und die Schulen am Montag nach den Ferien dann vor neuen, mit einer neuen Einstufung einhergehenden, Herausforderungen stehen werden, ist heute allen Betroffenen unklar. ****

Erfreulich sei, dass die Impfbereitschaft unter den Lehrer*innen sowie unter den Schüler*innen gestiegen sei. Schuldig blieb der Bildungsminister allerdings, was man konkret unternehmen werde, um die Impfbereitschaft der Schüler*innen weiter zu erhöhen. (Schluss) lk/bj

