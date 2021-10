Zoom-Pressekonferenz: Projektinformationen zum ersten AT&S-Werk in Südostasien

Leoben (OTS) -



Erste AT&S-Produktionsstätte in Südostasien



Zum Start der Bauarbeiten für das erste AT&S-Werk in Malaysia

präsentiert AT&S Details zum größten Investitionsprojekt in der

Unternehmensgeschichte. Vorgestellt werden Projektinformationen zur

Investition, ein erster Zeitplan sowie geplante Kooperationen mit

Forschungseinrichtungen und Universitäten in Malaysia.



Die Pressekonferenz wird Live aus Kuala Lumpur via Zoom-Livestream

übertragen.



Bitte registrieren Sie sich per Mail an Christoph Stanzer

(c.stanzer @ ats.net, +43 664 8859 2424)



Datum: 28.10.2021, 10:00 - 11:00 Uhr



Ort:

Zoom-Livestream

Kuala Lumpur, Malaysia



Rückfragen & Kontakt:

Gerald Reischl, Director Communications & PR

Tel.: 03842 200-4252

Mob.: 0664 8859 2452

g.reischl @ ats.net