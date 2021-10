oekostrom AG: Die ökologische Wirtschaft der Zukunft - Sigrid Stagl am „Freitag in der Arena“

„Damit Wirtschaft gut gelingen kann, braucht es eine intakte Gesellschaft und eine intakte Natur. Sigrid Stagl

Wien (OTS) - Sigrid Stagl ist Ökonomin am Department für Sozioökonomie an der WU Wien und beschäftigt sich unter anderem mit nachhaltiger Arbeit und ökologischer Makroökonomie. In der neuen Folge von „Freitag in der Arena“, dem Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, spricht Stagl mit oekostrom AG-Vorständin Hildegard Aichberger und Tom Rottenberg darüber, wie wir Wirtschaft neu denken können, warum eine Veränderung von bestehenden Rahmenbedingungen und Strukturen unabdingbar ist und wieso man als Einzelperson die Welt nicht retten kann.



In Hinblick auf die Klimakrise nehmen Unternehmen für Stagl eine Schlüsselposition ein: „Ohne die Kraft und den Ressourcen von Unternehmen kann die sozialökologische Transformation nicht gelingen. Aber es reicht nicht, die Unternehmen zu überzeugen. Es braucht auch die entsprechende Regulierung, damit der Wettbewerb in Richtung Nachhaltiges Unternehmertum geht. Aktuell wird man als Unternehmen benachteiligt, wenn man sich nachhaltig verhält.“

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 5. November 2021. Zu Gast ist Juristin und Menschenrechtsexpertin Marianne Schulze zum Thema „Ist Klimaschutz ein Menschenrecht?“.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

