Toto: Dreifachjackpot – 23.000 Euro warten

Jackpots beim Zwölfer und beim Elfer geknackt

Wien (OTS) - Der Doppeljackpot beim Dreizehner hat allen Angriffen standgehalten, die Jackpots beim Zwölfer und beim Elfer hingegen sind gefallen. Da es also keinen Dreizehner gegeben hat, geht es in der nächsten Runde am Wochenende um rund 23.000 Euro.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Zwölfer. Sie knackten damit den Jackpot, das allerdings auf höchst unterschiedliche Weise: Ein Wiener war mit einem Systemschein erfolgreich, ein Niederösterreicher mit einem Normalschein, und ein Vorarlberger mit einem Quicktipp. Jeder der drei erhält rund 2.200 Euro.

In der Torwette heißt es im ersten Rang weiterhin Jackpot, da es erneut keinen Tipp mit den fünf richtigen Ergebnissen gegeben hat. Für vier richtige Ergebnisse erhält ein Wiener rund 320 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 42B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 42A

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 16.764,04 – 23.000 Euro warten 3 Zwölfer zu je EUR 2.183,80 87 Elfer zu je EUR 16,70 639 Zehner zu je EUR 2,20 873 5er Bonus zu je EUR 0,60

Der richtige Tipp: 1 1 2 2 2 / 2 1 1 2 X 1 2 X X 2 X 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 14.400,48 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 319,20 Torwette 3. Rang: 22 zu je EUR 18,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 152.346,76

Torwette-Resultate: +:1 2:1 0:1 0:+ 1:+

