Marine Online führt einen globalen Gehaltsindex für Seeleute und einen Dienst für die Entsendung von Besatzungen ein

Singapur (ots/PRNewswire) - Aktualisierte Gehaltsdaten für Seeleute und anpassbare Crewing-Dienste für Arbeitgeber

Covid-19 hat die Attraktivität der Seefahrerkarriere beeinträchtigt. Indiens massiver Ausbruch veranlasste mehrere Länder, Grenzbeschränkungen zu verhängen, wodurch das Gleichgewicht der Arbeitskräfte gestört wurde. Eine Folge davon war die Verlagerung des Arbeitskräftebedarfs in andere Länder, die schließlich unter einem Mangel litten. Weitere Begleiterscheinungen waren die Lohninflation und -stagnation sowie die Bevorzugung von geimpftem Personal, was sich erheblich auf die Durchschnittslöhne auswirkte.

Marine Online (Singapore) Pte. Ltd. hat kürzlich ihren Global Salary Seafarer Index (GSSI) veröffentlicht. Er spiegelt die weltweiten Mediangehälter des 3. Quartals 2021 wider und ist ein spezielles Nachschlagewerk für die Akteure des Seeverkehrs über die aktuellen Marktpreise für Seeleute. Sie gibt Aufschluss über den Median oder die Durchschnittsvergütung des Personals, was die Arbeitgeber zur Bindung von Talenten nutzen können.

Edmund Chik, stellvertretender Chief Operating Officer von Marine Online, kommentierte: "Unser GSSI wird auf der Grundlage von Daten erstellt, die aus zwei Hauptquellen stammen. Die ersten Daten stammen von 20 Agenturen aus den 10 größten Entsendestaaten für Seeleute, die anderen sind die täglich gesammelten Daten von über 100.000 Seeleuten, die sich freiwillig gemeldet haben. Diese beiden wichtigen Quellen garantierten die Authentizität und Zuverlässigkeit des GSSI."

Crewing Despatch Service

Zur Unterstützung der Reeder bei der Beschleunigung ihres Einstellungsverfahrens hat Marine Online auch seinen Crewing Despatch Service eingeführt, der damit verbundene Verwaltungsdienste umfasst. Marine Online hat ein umfangreiches Netzwerk von globalen Besatzungsspezialisten als autorisierte Dienstleistungsanbieter aufgebaut. Diese Spezialisten sind für alle damit zusammenhängenden Formalitäten zuständig, was den Crew Despatch-Prozess erheblich verbessert.

Edmund fügte hinzu: "Unser Crewing Despatch Service ermöglicht auch eine individuelle Anpassung der Besatzung." Mit über 100.000 Seeleuten in 12 Ländern in Reichweite können Reeder ihr Team über die Plattform von Marine Online zusammenstellen oder anpassen. Schiffseigner können mit unserem Crew Despatch Service bis zu 15 % der Kosten einsparen, verglichen mit der traditionellen Praxis, Besatzungsagenturen zu beauftragen. Darüber hinaus haben Arbeitgeber über unsere Plattform Zugang zu einem breiteren Spektrum an Fachkräften verschiedener Nationalitäten und Fachkenntnisse, um ein gründliches und ausgeglichenes Team zusammenzustellen."

Marine Online ist eine kundenorientierte Plattform, die Fachleuten aus dem maritimen Bereich Lösungen mit Mehrwert bietet. Bis heute hat Marine Online für Kunden aus Indonesien, China, Singapur und Griechenland Geschäfte getätigt.

Informationen zu Marine Online (Singapur) Pte Ltd

Marine Online ist die erste integrierte Plattform der Welt, die sich auf maritime Dienstleistungen für den globalen Markt spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und bietet über seine revolutionäre K.I.- und Big-Data-fähige Plattform verschiedene maritime Dienstleistungen für regionale Schiffs- und Frachteigner an. Mit seinem Portfolio von 8 wichtigen Diensten gestaltet Marine Online die Zukunft der maritimen Industrie, indem es Spitzentechnologie einsetzt, um Geschäftsmöglichkeiten und Verbindungen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter marineonline.com

