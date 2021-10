FPÖ – Schmiedlechner: „Farm to Fork“ bringt nur Belastungen!

Trotz des Produktionsrückgangs wird „Farm to Fork“ keinen Vorteil fürs Klima bringen

Wien (OTS) - „Wie lange wollen wir unsere Bauern noch quälen?“, fragte der freiheitliche Agrarsprecher NAbg. Peter Schmiedlechner nach dem EU-Beschluss der „Farm to Fork“-Strategie. „Der Name der Strategie – ‚Vom Hof auf den Teller‘ - klingt zwar gut, in Wirklichkeit kommt es aber zum massiven Produktionsrückgang in Europa und die Produktion wird nach Übersee ausgelagert. Wie dort die Umwelt- und Tierwohlstandards aussehen, muss man nicht wirklich näher erklären“, betonte Schmiedlechner.

„Das ÖVP-geführte Landwirtschaftsministerium hat vollkommen versagt. Es werden unsere Bäuerinnen und Bauern und die kleinen Familienbetriebe einfach geopfert. Es gibt bereits Folgenabschätzungen, die das eindeutig beweisen. So soll die landwirtschaftliche Produktion in Europa bis zu zwölf Prozent sinken, bei den Ölsaaten und beim Getreide wird sogar von 15 Prozent gesprochen. Und wozu das Ganze? - um den Green Deal zu erfüllen. Den Green Deal, der klimaschädliche Emissionen nicht verhindert, sondern nur verlagert und zwar in die Drittländer“, erklärte Schmiedlechner.

„Noch im Juli hat ÖVP-Landwirtschaftsministerin Köstinger den Green Deal, zu dem auch die ‚Farm to Fork‘-Strategie gehört, noch als Meilenstein begrüßt. Jetzt haben wir aber den Schmarrn! Wie sollen das unsere Bauernfamilien eigentlich stemmen?“, so Schmiedlechner, der die Bauernschaft verteidigte und darauf hinwies, dass dies wahrlich kein „Meilenstein“, sondern ein „Bauchfleck“ sei. „Die Konsumenten zahlen drauf, weil diese Strategie zur Verteuerung der Lebensmittel führt. Und die Bauern zahlen drauf, weil auf sie mehr Auflagen und Richtlinien zukommen und auch ein Wettbewerbsnachteil entsteht. Nicht einmal der Umwelt bringt ‚Farm to Fork‘ etwas, denn die langen Transportwege und die niedrigen Standards und der hohe Pestizideinsatz in den Drittländern werden Probleme bringen. Ich weiß nicht, auf welcher Seite die türkise Ministerin stehen will - auf der kleinstrukturierten Landwirtschaft sicher nicht“, stellte Schmiedlechner fest.

