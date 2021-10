Herbstferien: Das Abenteuer wartet

LR Danninger: Ausflugstipps für spannende Herbstferien

St.Pölten (OTS) - Mehr als eine Woche schulfrei und noch keine Idee, wie die Kinder sinnvoll zu beschäftigen sind? In Niederösterreich kein Problem! Hier gibt es jede Menge spannende Ausflugsziele für jedes Wetter. Sehr viele davon ˗ insgesamt über 300 ˗ sind mit der Niederösterreich-CARD sogar gratis zu besichtigen und zu erleben.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger ist sich sicher: „Der farbenprächtige Herbst ist die perfekte Jahreszeit für einen Ausflug in Niederösterreich, und in den Herbstferien ist hoffentlich Zeit für einen Trip mit der ganzen Familie. Im Wald mit den Kindern durch das bunte Laub rascheln, beim Wandern saftige Äpfel direkt vom Baum kosten, ein Wettrennen am Fahrrad veranstalten und nachher gemeinsam im Wirtshaus einkehren, zu Halloween ein schauriges Familienfest besuchen oder bei Regenwetter endlich das Museum ansehen, das man schon lange geplant hat: In Niederösterreich ist allen Altersgruppen Spaß und Spannung garantiert; Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter wird überall großgeschrieben.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung ergänzt: „Einige spannende Ausstellungen wie ‚Sehnsucht Ferne‘ auf der Schallaburg oder ‚Die Adler Roms‘ in Carnuntum laufen nur mehr einige Tage bzw. Wochen, da sind die Herbstferien noch eine gute Chance, diese zu besichtigen. Viele Ausflugsziele haben spezielle Familienprogramme rund um Halloween konzipiert, und mit der Niederösterreich-CARD kann man beim anschließenden Wirtshausbesuch auch Bonuspunkte bei der niederösterreichischen Wirtshauskultur sammeln.“

Marion Boda, Geschäftsführerin der Niederösterreich-CARD betont: „Mit der Niederösterreich-CARD kommt in den Herbstferien garantiert keine Langeweile auf. Einen besonderen Tipp gibt es auch für alle, die den Ausflug gleich zum Kurzurlaub machen: Für CARD-Inhaber gibt es bei ausgewählten Partnerbetrieben die Aktion 2+1 Nacht gratis. Wer in den Herbstferien einen Kurzurlaub plant, bekommt bei Buchung von zwei Nächten die dritte geschenkt.“ Noch ein Extra für CARD-Inhaber: Für Jugendliche, die noch keine CARD haben, gibt es in den Herbstferien noch einmal die Gelegenheit, diese gratis zu bekommen! Bei Buchung von fünf Nächten Familienurlaub in Niederösterreich erhalten Kinder und Jugendliche die Jugend-CARD kostenlos. Diese gilt dann bis zum Ende der regulären CARD-Saison am 31. März 2022. Boda weiter:

„Achtung! Die Aktion läuft nur mehr bis 31. Oktober.“

