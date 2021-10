Lotto: Jackpot und Doppeljackpot warten am Sonntag

Beim Sechser geht‘s um 1,4 Mio. Euro, beim Joker um 600.000 Euro

Wien (OTS) - Kein Sechser mal zwei und zum zweiten Mal kein Joker, so lautet die Kurzbilanz der Ziehungen vom vergangenen Mittwoch.

Eine Lotto Zahlen Kombination ohne Dreißiger-Zahlen, das war so gar nicht nach dem Geschmack der Lotto Fans. Und so gab es keine „sechs Richtigen“, wodurch es am kommenden Sonntag um einen Jackpot mit rund 1,4 Millionen Euro geht.

Die Zusatzzahl hingegen kam aus dem Bereich der Dreißiger-Zahlen, und hier gab es zwei Gewinner. Ein Wiener war mit dem sechsten von sechs gespielten Quicktipps erfolgreich, einem Steirer gelang dies mit einem einzigen abgegebenen Quicktipp. Jeder der beiden erhält mehr als 41.800 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus waren die „sechs Richtigen“ nicht so ganz nach dem Geschmack der Spielteilnehmer, denn auch hier blieb ein Sechser aus. Das bedeutete, dass die 32 Gewinner eines Fünfers sich über je mehr als 7.600 Euro freuen dürfen, denn auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Schließlich gab es auch beim Joker keinen Gewinn im ersten Rang, und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Damit steht am Sonntag ein Doppeljackpot auf dem Programm, und der wird mit rund 600.000 Euro gefüllt sein.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 20. Oktober 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 608.112,10- 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 41.807,70 60 Fünfer zu je EUR 1.520,20 133 Vierer+ZZ zu je EUR 205,70 3.045 Vierer zu je EUR 49,90 3.999 Dreier+ZZ zu je EUR 17,10 51.491 Dreier zu je EUR 5,30 156.707 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 12 14 29 42 45 Zusatzzahl 30

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 20. Oktober 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 32 Fünfer zu je EUR 7.606,20 1.844 Vierer zu je EUR 22,30 32.473 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 14 16 17 35 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 20. Oktober 2021

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 468.544,68 - 600.000 Euro warten 11 mal EUR 8.800,00 75 mal EUR 880,00 762 mal EUR 88,00 7.569 mal EUR 8,00 78.640 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 5 6 0 9 2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at