Wiedereröffnung des Meinl am Graben: „Wir schlagen ein neues Gourmet-Kapitel auf!“

Völlig neues Einkaufserlebnis an Österreichs erster Adresse für Delikatessen - auch Logo und Unternehmensfarben wurden modernisiert

Wien (OTS) - „Wir schlagen heute ein neues Gourmet-Kapitel auf! Hinter uns liegen sechs spannende Monate. Beim größten Umbau des Meinl am Graben seit 22 Jahren blieb kein Stein auf dem anderen. Wir haben besonderen Wert darauf gelegt das Geschäftslokal umfassend zu modernisieren und gleichzeitig den gewohnten Charme zu erhalten. Das Ergebnis ist ein Lebensmittelgeschäft auf architektonischem, ökonomischem und technischem Top-Niveau mit einem völlig neuem Einkaufserlebnis. Ganz nach dem Motto: Alles bleibt besser!“, so Geschäftsführer Udo Kaubek beim heutigen Pressegespräch. Der Meinl am Graben ist ab morgen, Freitag, 22. Oktober, wieder geöffnet. Der Eingang befindet sich nun an der Adresse Graben 19 beim ehemaligen Schanigarten.

„Der Meinl am Graben ist seit über sieben Jahrzehnten untrennbar mit der Wiener Innenstadt verbunden. Er ist eine Ikone des guten Geschmacks und ein kulinarisches Wahrzeichen von Wien“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und weiter: „In jedem Wien-Führer ist das Delikatessengeschäft als Attraktion zu finden. Aber auch die Wienerinnen und Wiener lieben ihren Meinl – mit seiner einzigartigen Sortimentsauswahl reihen wir uns in die Liste anderer berühmter Lebensmittelgeschäfte in europäischen Städten ein. Ich freue mich, dass ab heute der Meinl am Graben auch optisch wieder in neuem Glanz erstrahlt und so seine Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Wien weiter gestärkt wird.“

Neue Flächenaufteilung und Neuzugänge im Sortiment

Im Zuge des Umbaus wurden die Warenpräsentation geändert und die Flächen neu verteilt. Die vergrößerte Fischtheke befindet sich jetzt im Untergeschoß in der Nähe von der nun verkleinerten Obstfläche und die Fleischtheke wurde bewusst vergrößert, da der Meinl am Graben ein beinahe unvergleichliches Ausmaß an Fleisch- und Wurstprodukten bietet. Im Gegenzug wurde das Tiefkühlsortiment verkleinert. Der Wein ist nun im 1. Stock zu finden. Dort gibt es auch einen neuen Veranstaltungsbereich, der flexibel bespielt werden kann. Der Outdoor-Bereich blieb bestehen – rund 60 Sitzplätze laden zum Verweilen und Kaffee-Trinken ein.

„Dank geschickter architektonischer Lösungen werden wir trotz einer flächenmäßigen Verkleinerung mehr Produkte anbieten können. Und hier sind auch einige neue Besonderheiten dabei“, so Udo Kaubek. Zu den Neuzugängen im Meinl am Graben Sortiment gehören unter anderem exquisites Lungaugold Bio Fleisch, Brand & Levi Salami in diversen Sorten wie Parmesan und Salbei oder Chipotle mit Kakao, der weltbekannte Bluefin Tuna der Firma Balfegó, Eier von Paolo Parisi, handgemachte Teigwaren der Firma Rustichella aus den Abruzzen, Premium-Lachs der Privaträucherei Nationalpark Neusiedlersee sowie Produkte der Luxus-Käsemarke Xaver David.

Verjüngungskur auch für die Corporate Identity

„Alles bleibt besser - das gilt auch für das Julius Meinl am Graben Logo und die Optik unseres Unternehmensauftritts. Denn auch unsere Corporate Identity haben wir einer Verjüngungskur unterzogen“, so Herbert Vlasaty, Geschäftsführer der Julius Meinl am Graben GmbH und weiter: „Wir haben uns auch hier für eine Kombination aus Modernisierung und Tradition entschieden. Eine traditionelle Kopfbedeckung rückt nun in den Vordergrund.“

Das neue Logo ist deutlich reduziert und eine moderne Version des ursprünglichen Logos. Der Fez – ein historisches Kleidungsstück, das sich jeglicher Typisierung entzieht – ist das zentrale Element des neuen Meinl am Graben Logos.

Geschäftsführer Vlasaty: „Auch die traditionellen Meinl am Graben Farben haben wir überdacht – sie werden in Petrol-Grün geändert. Der neue Unternehmensauftritt zieht sich von den Uniformen, der Homepage und den Tragetaschen bis hin zu den eigenen Produktverpackungen. Auch der Meinl am Graben Onlineshop wird im neuen Design erstrahlen“. Der Onlineshop steht ab dem 22. Oktober zur Verfügung und wird unter der neuen Domain www.meinlamgraben.eu erreichbar sein. Schließlich wird das Unternehmen zukünftig unter der Dachmarke „House of Julius Meinl“ auftreten. Damit soll auch die Internationalität des Konzerns betont werden.

Geschäftsführer Udo Kaubek: „Der Meinl am Graben empfindet sich als Gourmet-Avantgardist. Auch unser neues Kunden-Magazin ‚Mein Meinl‘ soll einen Beitrag zu mehr Genuss und Kulinarik in Österreich leisten und spannende Einblicke in die Welt des Meinl am Graben bieten“, und abschließend: „Wir waren und sind schon immer Vorreiter des guten Geschmacks und der kulinarischen Diversität gewesen – und das soll auch in Zukunft so bleiben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Erkunden des neuen Meinl am Graben“.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications GmbH

Valerie Hauff-Prieth

+43 676 88 0 66 216

valerie.hauff-prieth @ rosam-gruenberger.at



Oliver-John Perry

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81330

oliver-john.perry @ wien.gv.at