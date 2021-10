Josh. und Alex Kristan am 22. Oktober zu Gast bei „Vera“

Wien (OTS) - Ein Chartstürmer, ein Comedian und eine starke Frau – am Freitag, dem 22. Oktober 2021, spricht Vera Russwurm um 21.20 Uhr in ORF 2 mit dem Hit-Künstler Josh., dem Kabarettisten und Stimmenimitator Alex Kristan und mit Alexandra Leitner, die bei „Vera“ erzählt, wie sie den Mord ihres Vaters an ihrer Mutter verarbeitet und überwunden hat.

Die Gäste von „Vera“ am 22. Oktober:

Alexandra Leitner musste erfahren, dass ihr Vater Josef F. ihre Mutter Kornelia mit zahlreichen Messerstichen und Axthieben ermordet hat. Bei Vera erzählt die Älteste von vier Geschwistern von ihrer grausamen Familientragödie, die ihr vor fünf Jahren widerfahren ist. Von einer Kindheit, die geprägt ist von Gewalt, Missbrauch und Angst. Jahrzehntelang hatte ihr Vater die Mutter regelmäßig körperlich und seelisch schwer misshandelt und auch vor Alexandra nicht Halt gemacht. Heute ist Alexandra Leitner selbst Mutter von drei Kindern. Nachdem sie ihr Trauma mit Hilfe von Therapien verarbeiten konnte, hat sie sich nun eines zum Ziel gesetzt: anderen Gewaltopfern zu helfen, um weitere Tragödien zu verhindern.

„Ich kenne meinen Platz in der Welt: Ich bin da, um Menschen zum Lachen zu bringen“, sagt der Komiker, Kabarettist und Stimmenimitator Alex Kristan. Man wird sehen, ob ihm das auch bei Starmoderatorin Vera Russwurm gelingt, wenn sie ihn am Freitag zum Gespräch bittet. Dabei möchte sie nicht nur spontane Beweise für seinen höchstpersönlichen Schlachtruf „Rotzpipn forever“, sondern geht auch der Frage nach, inwieweit das Vorurteil stimmt, dass hauptberufliche Spaßvögel privat mitunter recht griesgrämig sind. Alex Kristan wird auch aus seinem jüngsten Programm „Lebhaft“ performen.

„Sagt es den Müttern, erzählt es den Vätern, dass man die Töchter wieder rauslassen kann …“, so beginnt der Song „Ring in der Hand“ von Hit-Künstler Josh. Der Sänger, der in seine Texte gerne Autobiografisches einfließen lässt, hat es offenbar auch bei zitiertem Song getan: Hat er sich doch im September am Ossiacher See getraut. Das ist ebenso Thema bei Vera Russwurm wie der ironisch-witzige Sommerhit „Expresso & Tschianti“, den der Chartstürmer auch auf der Bühne performen wird. Ob er es wieder zum „Song des Jahres“ schafft, so wie ihm das auch beim Smash-Hit „Cordula Grün“ gelungen ist, bleibt abzuwarten.

