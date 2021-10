„Schlagerbooom 2021 – Alles funkelt! Alles glitzert!“ am 23. Oktober in ORF 2

Florian Silbereisen präsentiert die TV-Schlagershow des Jahres

Wien (OTS) - Auf diese Nachricht haben die Schlagerfans in ganz Europa lange gewartet! Zwei Jahre nach dem letzten „Schlagerbooom“ ist es endlich wieder so weit: Mit der Eurovisionsfanfare und ganz viel Feuerwerk eröffnet Florian Silbereisen am Samstag, dem 23. Oktober 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine neue Ausgabe seiner Erfolgsshow!

Die legendäre Dortmunder Westfalenhalle verwandelt sich bei der TV-Schlagershow des Jahres unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“ in ein riesiges Lichtermeer. Mit dabei sind Andreas Gabalier, Hape Kerkeling, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Bonnie Tyler, Dieter Hallervorden, David Garrett, DJ Ötzi, Mickie Krause, Jürgen Drews und viele weitere große Stars und Überraschungen – Schlager zum Mitsingen und Mitfeiern inklusive.

