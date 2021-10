Eröffnung der Gebäudetechnik‐Akademie an der HTL Mödling

LR Eichtinger: „Diese Akademie ist einzigartig, hier entstehen unsere Fachkräfte von morgen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Bedarf an Nachwuchskräften in den Gebäudetechnikbetrieben ist sehr hoch, gleichzeitig sind die vielfältigen Möglichkeiten dieses bodenständigen und zukunftsträchtigen Wirtschaftszweiges speziell unter den Pflichtschülern kaum bekannt. Mit der Gebäude-Akademie an der HTL Mödling wurde eine Plattform geschaffen, die im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen und Workshops vor allem junge Menschen, für diesen Berufszweig begeistern soll. Momentan absolvierten über 100 Schülerinnen und Schüler den Lehrgang Gebäudetechnik. Landesrat Martin Eichtinger gratuliert dazu recht herzlich und durfte sich bei seinem Besuch an der HTL Mödling von dem vielfältigen Angebot überzeugen.

„Aus- und Weiterbildung sind zentrale Themen für eine gute berufliche Zukunft und der zentrale Schlüssel gegen Fachkräftemangel. Statistiken belegen seit Jahren, dass das Risiko von Arbeitslosigkeit für Menschen mit abgeschlossener Ausbildung ein weitaus geringeres ist“, so Landesrat Martin Eichtinger und weiter: „Die Auszubildenden von heute sind als die Fachkräfte von morgen die wichtigste Ressource für eine stabile Wirtschaftsentwicklung.“

Mit dem neuen Gebäudetechnik-Programm wird ein breites Spektrum sowohl Jugendlichen ab 14 Jahren in der fünfjährigen Form als auch Erwachsenen in dem Kolleg geboten. Diese fundierte Ausbildung ist Voraussetzung, um bestehende und neue Bauten zukunftsweisend auszustatten. Die Veranstaltungen verstehen sich als Vorträge von heimischen Betrieben und haben jeweils einen Workshop inkludiert. Die TeilnehmerInnen erhalten ein Zertifikat, das dann u.a. als Zusatzqualifikation bei einer Bewerbung verwendet wird.

Direktor Mag. Dr. Hannes Sauerzopf: „Mit diesem Fundament und unseren modernen Lehrplänen schaffen wir es, zukünftige Absolventinnen und Absolventen bestens auf die zuvor beschriebenen Herausforderungen vorzubereiten. Wir sind die einzige HTL Niederösterreichs mit einer Gebäudetechnik-Akademie, offen auch für Lehrlinge der Betriebe.“

„Unser klares Ziel ist, dass wir als die Kommunikations‐, Ausbildungs‐ und Netzwerkplattform für SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen, Betriebe, Gewerbe und Industrie wahrgenommen und genutzt werden“, betont DI Elisabeth Berger, Abteilungsvorständin Gebäudetechnik.

An der Abteilung Gebäudetechnik der HTL Mödling werden laufend Experten ausgebildet, die bei der Planung und Projektierung zukunftsfähiger und nachhaltiger Gebäude heute unerlässlich sind. Nun geht Mödlings Vorzeige‐Bildungseinrichtung einen Schritt weiter und will dieses Thema im Rahmen der Gebäudetechnik‐Akademie für einen noch breiteren Kreis an Interessenten öffnen.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner: „Mit der Gebäudetechnik‐Akademie übernimmt die HTL‐Mödling eine wichtige Vermittlerrolle zwischen Wirtschaft und Bildungsstandort Mödling und eröffnet jungen Menschen beste Jobperspektiven in einem zukunftsträchtigen und umweltrelevanten Arbeitsfeld.“

